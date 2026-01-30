Al bijna een jaar heeft Rick Karsdorp geen wedstrijd meer gespeeld. De 30-jarige verdediger, die uitkwam voor Feyenoord, AS Roma en PSV, hulde zich in stilzwijgen over zijn nabije toekomst. Nu geeft hij een verklaring voor zijn absentie en deelt hij zijn plannen.

Tegen ESPN vertelt Karsdorp dat het prima met hem gaat. Hij geniet van zijn vrije tijd, brengt die vooral door met zijn kinderen en sport ook gewoon door.

Maar waarom heeft hij na zijn verblijf bij landskampioen PSV nog geen nieuwe werkgever? "Er was wel interesse, niet heel veel, maar dat is ook logisch als je ziet dat ik vanaf de winterstop tot de zomer niks meer heb gespeeld bij PSV", zegt hij.



Zoontje Kylian

Had hij echt ergens willen tekenen, dan had hij dat wel gedaan. Maar hij heeft nu andere prioriteit, legt hij uit. "M ijn oudste zoon Kylian heeft autisme", aldus Karsdorp. "Hij is 6 jaar. Op een moment in je leven ga je nadenken wat ik voor hem kan veranderen. Je wilt het beste voor je kind. Je kinderen zijn alles. Dan denk je na over hoe je hem het beste leven kan geven."

Maar er spelen meer zaken, zoals lichamelijke ongemakken. Karsdorp heeft al diverse operaties achter de rug en het is geen aanlokkelijk vooruitzicht dat hij later weer onder het mes moet. " Ik weet het niet eens meer", zegt hij over het exacte aantal operaties. "Op een gegeven moment ben je niet meer gemotiveerd. Ik heb me altijd moeten terugknokken. Elk jaar weer."

Afscheid of pauze

Het klinkt al met al als een afscheid van de drievoudig Oranje-international. Da's mogelijk, maar Karsdorp wil voorlopig niet verder gaan dan het een pauze te noemen. " Ik sluit het boek niet definitief. Tot de zomer ga ik sowieso niet meer voetballen. In maart staat er weer iets gepland met mijn zoon. Ik ben zelf wel veel aan het trainen, maar ik sluit het boek niet definitief."

