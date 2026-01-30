Koploper PSV neemt het zondag in eigen huis op tegen Feyenoord, dat tweede staat. De regerend landskampioen kan een belangrijke stap zetten naar weer een nieuwe titel. Maar op het perspraatje van trainer Peter Bosz ging het over iets belangrijkers dan voetbal, namelijk de gezondheid van Shaqueel van Persie, de zoon van Feyenoord-trainer Robin.

De 19-jarige spits maakte onlangs zijn eerste twee goals voor het eerste elftal. En hoe: met een bal achter het standbeen en een schitterende omhaal. Een paar weken later zie de wereld er heel anders voor hem uit. Van Persie junior viel donderdagavond in tegen Real Betis in de Europa League (2-1 verlies) en blesseerde zijn knie zwaar.

Zijn vader bekommerde zich over zijn zoon en was zichtbaar verslagen na afloop. "Testen moeten uiteindelijk uitwijzen hoe ernstig het is, maar de eerste scenario's zijn niet goed. Het ziet er niet goed uit", vertelde Van Persie over zijn zoon. "Als zoiets gebeurt, houd je bij iedere speler je hart vast. Nu is het Shaqueel. Je bent trainer, maar ook zijn vader. Dit is hartverscheurend. Verschrikkelijk dat hij dit meemaakt."

Bosz leefde mee met vader en zoon. Het beeld dat Shaqueel van Persie per brancard van het veld gedragen, waar zijn vader hem opwachtte, deden veel met de trainer van PSV. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet kan voorstellen hoe Robin zich gevoeld moet hebben", reageerde Bosz toen hem naar de situatie werd gevraagd.

"Zo’n jonge jongen, dat gun je niemand. Verschrikkelijk, ik vrees het ergste. Als je dan je zoon met veel pijn op een brancard van het veld ziet gaan, dat is verschrikkelijk", vertelde hij vrijdag op de persconferentie in Eindhoven.

Titelstrijd

In de topper die zondag om 14.30 uur begint kan PSV een belangrijke stap zetten naar de ..e landstitel. "We gaan de wedstrijd niet in met het idee om de voorsprong op Feyenoord te houden zoals die nu is. We gaan het kampioenschap niet verdedigen, maar aanvallen", aldus Bosz. PSV heeft een voorsprong van 14 punten op de nummer 2.

