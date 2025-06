Voormalig Oranje-international vertelt bizarre anekdote over tijd in Italië: 'Buurman is vermoord'

Ex-voetballer Eljero Elia heeft openhartig verteld over zijn tijd in Italië. De 30-voudig Oranje-international werd opgepikt door Juventus, maar beleefde daar een vreselijke tijd. "Ik vond het gewoon niet meer veilig".

De inmiddels 38-jarige ex-aanvaller verloor de WK-finale met het Nederlands elftal toen hij in 2011 de overstap van HSV naar Juventus maakte. Hij dacht daar de wereld te veroveren met zijn voetbalkunsten, maar het Italiaanse avontuur liep heel anders af.

Vermoorde buurman

"Ik was daar in m'n eentje", vertelt hij in de Cor Potcast. "Mijn vrouw was weg omdat er een paar keer was ingebroken. Ik vond het gewoon niet meer veilig. Mijn buurman was vermoord. In zijn huis. Daarna kwam er allemaal security voor mijn huis."

Op het moment zelf weet Elia het incident te relativeren. "Je leeft gewoon je leven. Je denkt gewoon van, kan gebeuren. Maar het had ook bij jou kunnen gebeuren. Het had ook mijn vrouw kunnen overkomen. Of mijn kinderen."

'Daar hielden we rekening mee'

Juventus betaalde negen miljoen euro voor Elia, maar de Voorburger kwam slechts tot vier wedstrijden. Hij voelde zich nooit écht veilig. "Je moet er alles aan doen om het zo veilig mogelijk voor jezelf te maken. Ik had op een gegeven moment zelfs dat security bij mijn deur bleef, zelfs als wij er niet waren door wedstrijden. Maar ja, in Italië kan van alles gebeuren. Daar hielden we rekening mee."

Hij stuurde zijn familie naar huis. Dat bleek een goede keuze, bleek later. "Na de laatste wedstrijd had ik m'n spullen in de auto gezet. Gelijk weg. Ik zei: 'ik kom niet meer terug'. Maak niet uit wat jullie doen. Ook al had ik nog een contract van vijf jaar. Zorg maar dat ik weg ben."

Snoepje

Hij vertrok naar Werder Bremen en speelde uiteindelijk tussen 2015 en 2017 nog enkele succesvolle seizoenen bij Feyenoord. Hij baalt nog steeds van zijn behandeling bij de Italiaanse topclub. "Je ziet een snoepje liggen, maar je mag hem niet pakken. Zo voelde het voor mij. Ik werd steeds kleiner en kleiner. Ik voelde mij een nobody."

