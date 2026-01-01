Voormalig Premier League-speler Ramadan Sobhi is veroordeeld tot 12 maanden celstraf. En dat terwijl hij al een vierjaridge dopingschorsing als voetballer aan zijn broek heeft.

De Egyptische vleugelspeler, die eerder uitkwam voor Stoke City en Huddersfield Town in Engeland, is schuldig bevonden door een rechtbank in Gizeh in Egypte. Volgens de aanklacht betaalde Sobhi iemand anders om namens hem deel te nemen aan examens van een toerisme- en hotelmanagementopleiding. Een opmerkelijke zet die hem nu duur komt te staan.

De rechtbank legde de 28-jarige voetballer een gevangenisstraf van 12 maanden op, inclusief dwangarbeid. Dezelfde straf werd opgelegd aan de persoon die betrokken was bij de fraude. Sobhi's advocaat zal naar verwachting in beroep gaan tegen de uitspraak, maar heeft nog geen commentaar gegeven op deze spraakmakende zaak.

Ook lange schorsing

De problemen voor de internationale voetballer houden hier niet op. Hij kampt al met een vierjarige schorsing van alle sportactiviteiten, na een positieve dopingtest in 2024. Deze straf werd afgelopen november bevestigd door het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Een dieptepunt in zijn carrière.

Sohbi was in zijn jongere jaren een groot talent. Als zeventienjarige debuteerde hij voor de Egyptische topclub Al-Ahly. Een jaar later was het al tijd voor zijn eerrste interland voor Egypte, waar hij 37 caps voor speelde. Als tiener verhuisde hij naar Engeland voor avonturen bij Stoke City en Huddersfield Town.

Dat werd geen groot succes. Na een verhuurbeurt bij zijn oude club Al-Ahly speelde Sobhi alweer jarenlang voor Pyramids in zijn thuisland.

