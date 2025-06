Voormalig PSG-ster Kylian Mbappé laat van zich horen na Champions League-finale

Voormalig Paris Saint-Germain-spits Kylian Mbappé feliciteerde zijn oude club met de Champions League-overwinning. De Franse grootmacht won de finale overtuigend met 5-0 van Inter en veroverde zo voor het eerst in de clubgeschiedenis de felbegeerde beker.

"De grote dag is eindelijk aangebroken. Een stijlvolle overwinning voor de club. Gefeliciteerd PSG!" schreef Mbappé op social media. Ironisch genoeg verliet de Franse sterspeler het Parc des Princes afgelopen zomer om bij Real Madrid juist diezelfde trofee te winnen. De Madrilenen sneuvelden echter al in de kwartfinale tegen Arsenal, terwijl PSG doorstoomde en voor het eerst in de geschiedenis de beste van Europa werd.

Duizelingwekkende cijfers

Mbappé was jarenlang de absolute ster van PSG, nadat hij van Monaco was overgekomen. Hij is een geboren Parijzenaar en maakte op 18-jarige leeftijd voor liefst 180 miljoen euro de overstap naar de club uit 'zijn' stad. Daar kwam hij tot duizelingwekkende cijfers: in 205 duels tot liefst 175 goals. Zijn goals en assists leverden de Franse topclub talloze prijzen op én een Champions League-finale in 2019/2020, maar die werd verloren.

Smet op blazoen

Het zal wellicht altijd als een smet op zijn blazoen voelen dat hij met PSG geen CL-winnaar werd. Mede door het uitblijven van Europees succes besloot hij om naar de recordhouder van het toernooi te vertrekken in de jacht op de iconische beker met de grote oren. PSG en vooral de eigenaar van de club wilden Mbappé dolgraag behouden en hem zelfs alles laten bepalen binnen de selectie, maar na gesteggel kon hij de roep van Madrid niet weerstaan en vertrok hij uiteindelijk zelfs transfervrij uit Parijs.

Geen prijzen

In zijn eerste seizoen bij Real Madrid maakte Mbappé al indruk, maar bleef hij buiten alle prijzen vallen. In Spanje was FC Barcelona hem meermaals de baas, waardoor de club van Frenkie de Jong er met zowel de Copa del Rey als de landstitel vandoor ging. In de Champions League bleek Arsenal onder leiding van de uitblinkende middenvelder Decan Rice over twee duels de baas. Maar van kwaad bloed was zaterdag na de Champions League-finale duidelijk geen sprake. Mbappé feliciteerde zijn club PSG sportief.