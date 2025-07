De dood van het 19-jarige talent Samuele Privitera heeft er flink ingehakt in de wielerwereld en dat bleek donderdag ook in de Tour de France. Topfavoriet Tadej Pogacar won de eerste etappe met een aankomt bergop en deed dat met de jonge renner in zijn gedachten.

"Ik wil deze zege opdragen aan Samuele en zijn hele familie. Dat is heel verdrietig. Het was het eerste dat ik vanochtend las. Ik moest aan hem denken tijdens de laatste kilometer en aan de pijn die de dood van zo'n jonge renner veroorzaakt", zei de Sloveen in het flashinterview na de finish op de Hautacam.

Geen last van valpartij

Pogacar zorgde bij de concurrentie in de Tour ook voor pijn, maar dan op een manier die niet te vergelijken valt met het tragische ongeluk. De wereldkampioen won de etappe met overmacht en pakte daardoor de leiding in het klassement. Hij pakte meer dan twee minuten op rivaal Jonas Vingegaard en heeft de gele trui stevig om de schouders.

Dat terwijl Pogacar een dag eerder zelf nog was gevallen, maar daar had hij donderdag geen last van: "Je weet natuurlijk niet hoe het lichaam reageert na een valpartij. Maar het was geen erge crash. Ik voel mijn heup alleen als ik een acrobatische beweging maak, maar ik rij enkel op een fiets dus het is niet erg."

Revanche

Pogacar nam met zijn zege revanche op Vingegaard, want de Deen had hem drie jaar geleden op dezelfde plek een enorme dreun uitgedeeld: "De eerste keer dat ik de Hautacam reed was bij een verkenning en toen wist ik dat het een mooie klim is. Ik keek ernaar uit om die te rijden. Hij kwam in 2022, maar Vima was te sterk toen."

Toch waren er weinig wraakgevoelens bij Pogacar voor de etappe: "Ik was het bijna vergeten, maar toen sprak iedereen me erop aan dat het tijd voor revanche was. Ik ben superblij om de tijd te pakken en op deze klim te winnen."

