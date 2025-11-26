Triest nieuws vanuit Frankrijk. Daar is eerder deze maand een voormalig toptalent op de intensive care beland na een mesaanval. De inmiddels 31-jarige ex-voetballer Yann Gueho verkeert al twee weken in kritieke toestand.

De 31-jarige Gueho zou in de nacht van 9 op 10 november zijn aangevallen in de wijk Choisy-le-Roi, ten zuidoosten van de Franse hoofdstad Parijs. Volgens The Athletic was Gueho met een vriend toen hij 'ernstige verwondingen' opliep. Vervolgens werd hij snel naar de intensive care gebracht, waar hij nu al twee weken herstelt.

Groot talent bij Chelsea

Gueho was een tijdlang een van de meest veelbelovende talenten van zijn generatie. Twee jaar lang speelde hij, tussen 2009 en 2011 in de jeugdopleiding van Chelsea. Daar vertrok hij echter op 16-jarige leeftijd. Hij probeerde het vervolgens bij de Franse clubs Lille en Nantes, maar een doorbraak in het profvoetbal zat er niet in.

A man has been charged with attempted murder in France after attacking Yann Gueho, a former Chelsea academy player and talented young footballer who was once tipped to be a superstar.



Gueho, who spent two years with Chelsea from 2009 to 2011 and also had spells with Lille and… pic.twitter.com/tpZlewlHQi — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 25, 2025

Dat had mede te maken met een diagnose die hij op 22-jarige leeftijd kreeg. In 2016 werd bij hem een bipolaire stoornis vastgesteld. Naar verluidt kreeg hij op het moment van de aanval zware medicatie.

Moeder komt met reactie

"We maken extreem moeilijke dagen door," verklaarde zijn moeder aan The Athletic. "Yann had ingestemd met een zeer zware behandeling voor zijn aandoening, die hem diep verzwakte. Om geen gevaar te vormen voor zichzelf of anderen, had hij geaccepteerd om met slechts 10% van zijn fysieke capaciteit te leven. Het was hartverscheurend voor hem, als je bedenkt wat hij voorheen allemaal kon. Deze situatie maakte hem bijzonder kwetsbaar."

Er is inmiddels een man opgepakt. De verdachte wordt beschuldigd van moord. De moeder hoopt op gerechtigheid in de rechtszaal. "Vandaag vertrouwen we op de gerechtigheid om te begrijpen hoe zo'n tragedie kon gebeuren en ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken volledig ter verantwoording worden geroepen."

Gueho brak dus nooit door in het profvoetbal, maar maakte als jeugdspeler veel indruk. Onder meer op generatiegenoot Damien Dussaut, die wél prof werd en met hem samenspeelde in een Franse talentenploeg.

Groter talent dan Kylian Mbappé

"Het is moeilijk om te zeggen dat Gueho een groter talent is dan Kylian Mbappé, of Ousmane Dembélé", vertelde de momenteel clubloze Fransman in 2022. "Iedereen zegt: 'je bent gek, hij speelt geen voetbal'. Maar ik zeg: 'jongens jullie moesten eens zien wat voor talent hij had. Hij kon het spel in zijn eentje winnen.' Hij was een goochelaar."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!