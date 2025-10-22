Kik Pierie besloot al als 25-jarige het voetballende leven voor gezien te houden. Na tal van blessures raakte hij het plezier enigszins kwijt, ondanks dat hij nog veel avonturen kon aan gaan. Hij besloot te gaan ondernemen. Hij kreeg veel lovende reacties, maar er waren ook mensen die zijn keuze niet begrepen: "Hoe kan je dat doen?"

Kik Pierie begon zijn carrière als jonge jongen bij sc Heerenveen, verkaste al gauw naar Ajax en stond te boek als een groot talent. Mede door blessures werd het nooit wat hij ervan verwacht had en daarom maakte hij deze zomer de keuze om te stoppen. Geen makkelijke, maar wel bevrijdende keuze, legt hij uit in Sportneiuws.nl De Maaskantine.

Contract ontbinden

Toch kon deze keuze niet ieders goedkeuring krijgen. Hij kreeg wel positieve reacties vanuit Excelsior, waar hij nog speler was. "Ik vertelde hen meteen dat ik geen contract wilde ontbinden om de volgende dag bij een andere club te tekenen, ik had mijn eigen bedrijf al gestart om naast m'n carrière op te starten. Maar ik kreeg er zoveel energie van dat ik bedacht om te stoppen."

Dat was een open en fijn gesprek. "Zij gaven ook toe dat ze in alle eerlijkheid hogere verwachtingen hadden in eerste instantie. Ze begrepen mij helemaal. Ze wilden kijken of ik een andere rol in de club kon vervullen, maar ik wilde met mijn eigen bedrijf aan de slag."

Negatieve reacties

Dat was de goede kant van de reacties, ook waren er mindere vertelt Pierie. "Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die ooit droomden om profvoetballer te worden", legt hij uit. "Die zijn, om wat voor reden dan ook, geen profvoetballer geworden. Die zien jou dan als het ware hun droom opgeven, dat is voor hen natuurlijk gek. Dat begrijp ik ook, maar voor mij is dat gewoon niet zo. Dat heeft misschien met mij als persoon te maken."

Hij beleefde het namelijk heel anders. "Als je ziet hoe mijn carrière gelopen is, zeker hoe ik het de laatste jaren heb ervaren is vanuit de buitenwacht misschien moeilijk te beseffen. Het voetballeven is niet altijd rozengeur en maneschijn", legt hij uit. Toch kreeg hij reacties: "Hoe kan je dat doen? Maar ook van, oké, maar als je nou een jaar gaat trainen en dan volgende zomer, dan komt er voor jou een club. Maar v oor mij heeft het leven zoveel mooie kansen, dan is voetbal niet het enige waar ik blij van word."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld oud-voetballer Kik Pierie. Op 25-jarige leeftijd besloot Pierie zijn carrière te beëindigen om zijn maatschappelijke carrière voort te zetten. Niet omdat hij geen club meer had, maar omdat hij zelf niet meer wilde voetballen.

Hij vertelt openhartig over de periode voor zijn besluit, over het omgaan met de druk van het stempel 'talent', vertelt hoe het was om met John Heitinga te werken en bespreekt de invloed van Dusan Tadic en Daley Blind in de Ajax-kleedkamer. Verder komt hij met tal van anekdotes en wijze lessen over het belang van een carrière buiten het voetbal.