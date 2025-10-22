Kik Pierie (25) is onlangs gestopt als voetballer, maar maakte in zijn korte carrière het nodige mee. Zo speelde hij een aantal jaar voor Ajax en werkte hij samen met John Heitinga, die het nu enorm moeilijk heeft bij Ajax 1. Het voormalige talent spreekt mooie woorden over de trainer van Ajax: "Dat kon hij als geen ander."

Kik Pierie werkte met John Heitinga samen toen hij trainer was van Jong Ajax, waar de verdediger speelde. De onlangs gestopte voetballer spreekt in Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine over de samenwerking met Heitinga en hoe hij nu naar de trainer kijkt.

Pierie maakte in 2019 de overstap naar Ajax en kwam aanvankelijk in Jong Ajax terecht, waar Heitinga aan het roer stond. "Ik volg het voetbal niet meer tot in de perikelen die op het veld gebeuren. Je krijgt het wel mee, maar het is anders. Ik heb hem altijd als een heel prettig mens ervaren. Ik vond hem als trainer voor Jong Ajax enorm waardevol", omschrijft hij.

'Dat is ontzettend knap'

Hij legt ook uit waarom Heitinga op dat moment zo goed paste. "Daar kwam ook wat minder druk bij kijken. Maar Jong Ajax is typisch zo'n ploeg waarin jonge jongens komen die enorm snel kunnen gaan door de buitenwereld. Die gaan van de B-junioren, naar de A-junioren, naar Jong en een grote sprong maken naar de Champions League in 1", legt Pierie uit.

"Maar ze kunnen ook ineens heel snel terugvallen. Ze kunnen bij wijze van in oktober het grootste talent zijn, dan komt er in november druk want de Champions League speelt dan en dan worden de grote jongens uit het eerste weer gekozen. Dan vallen de talenten helemaal terug, ga daar maar eens mee managen. Dat kon hij als geen ander, dat was ontzettend knap."

Kolossale fout

Pierie haalt een anekdote aan vanuit zijn eigen ervaring. Hij maakte in dienst van Jong Ajax ooit eens een ongelofelijk domme handsbal. De keeper speelde de bal naar hem toe en hij dacht dat de bal achter was geweest, dus raakte de bal op met de handen. De tegenpartij kreeg een penalty en daarom speelde Pierie en zijn team gelijk. "Dat was een enorm idiote fout. Ik vond het lastig en kon wel door de grond zakken."

Even later kreeg Pierie het natuurlijk te horen van zijn teamgenoten, op alleen een manier zoals dat in de voetballerij kan gaan. Via geintjes. "Ik kwam in de kleedkamer en toen lagen er keeperschandschoenen op mijn stoel, dat soort geintjes", lacht Pierie. "Ik trok ze natuurlijk aan en liep zelfs met de keepers mee het trainingsveld op. Dus dat was wel mooi."

Steun van Heitinga

Door een bijzondere wedstrijdbespreking van Heitinga kwam Pierie er direct weer bovenop, memoreert hij. "Ik had al excuses gemaakt tegen het team maar de volgende bespreking ging het direct over mij. Er was veel over me heen gekomen in die week en Heitinga begon: Hoeveel wedstrijden in de Eredivisie heb jij nou? Zo'n bak aan ervaring. Daar begon hij de bespreking mee en ik voelde mijzelf meteen groeien. Ik voelde dat de trainer mij steunde."

Beluister De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld oud-voetballer Kik Pierie. Op 25-jarige leeftijd besloot Pierie zijn carrière te beëindigen om zijn maatschappelijke carrière voort te zetten. Niet omdat hij geen club meer had, maar omdat hij zelf niet meer wilde voetballen.

Hij vertelt openhartig over de periode voor zijn besluit, over het omgaan met de druk van het stempel 'talent', vertelt hoe het was om met John Heitinga te werken en bespreekt de invloed van Dusan Tadic en Daley Blind in de Ajax-kleedkamer. Verder komt hij met tal van anekdotes en wijze lessen over het belang van een carrière buiten het voetbal.