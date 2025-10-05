In Mexico zijn ze in de ban van een enorme rel. De Mexicaanse autoriteiten hebben een bekende oud-voetballer (45) gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van een kind. Fans reageren vol verdriet vanwege het nieuws.

Het gaat om Omar Bravo. Hij zou de afgelopen maanden Eeen tiener seksueel hebben misbruikt. De voormalig topvoetballer werd in de Mexicaanse stad Zapopan in de boeien geslagen. Volgens lokale media moet hij spoedig voor de rechter verschijnen.

Bravo heeft een indrukwekkende voetbalcarrière achter de rug. Hij verwierf de meeste roem bij Deportivo Guadalajara uit de Mexicaanse competitie, waar hij met 156 doelpunten de topscorer aller tijden is. Ook speelde hij voor het Mexicaanse nationale team op het WK 2006 in Duitsland.

Details over het lot van Bravo zijn nog onbekend. De Mexicaanse autoriteiten hebben aangekondigd het onderzoek voort te zetten. The Associated Press probeerde tevergeefs om een advocaat van hem te bereiken.

Korte periode in Europa

Bravo speelde ook enkele duels in Europa. Na vele successen bij Guadalajara maakte hij de overstap naar Deportivo La Coruna. Daar brak hij niet door. Uiteindelijk speelde hij nog meerdere periodes bij de club waar hij de meeste successen boekte. Ook kwam hij nog voor andere clubs uit Mexico uit en speelde hij voor drie teams in de Verenigde Staten.

Successen met Mexico

Voor de nationale ploeg kwam hij veelvuldig in actie. Bravo speelde van 2002 tot en met 2013 in totaal 66 interlands en scoorde daarin 15 keer. Hij nam deel aan de Olympische Spelen van 2004 in Athene en het WK voetbal van 2006 in Duitsland. De grootste successen vonden plaats in 2003 en 2009, toen Mexico met Bravo in de selectie de Gold Cup won.

Fans kunnen het niet geloven

Fans reageren via sociale media vol teleurstelling en boosheid op Bravo. Zijn meest recente bericht op Instagram staat vol met boze reacties. Mexicanen die ooit groot fan van hem waren, kunnen het niet geloven. "Wat heb je gedaan?" vraagt iemand zich hardop af. "Je breekt mijn hart. Zeg me dat het niet waar is."