Jérôme Boateng heeft vrijdag op 37-jarige leeftijd zijn voetbalcarrière beëindigd. De Duitser werd in 2014 nog wereldkampioen, maar de laatste jaren van zijn loopbaan waren minder rooskleurig

Boateng speelde tot voor kort bij het Oostenrijkse LASK Linz, maar liet vorige maand zijn nog lopende contract ontbinden. Vermoedelijk voelde hij zich niet thuis bij de club. Regelmatig werd hij door zijn eigen fans uitgefloten vanwege een incident uit het verleden, waarbij hij zijn ex-vriendin mishandelde. Voor dat voorval kreeg hij een voorwaardelijke boete van 200.000 euro opgelegd.

In de Oostenrijkse stadions kreeg hij geregeld termen als 'frauenschläger' naar zijn hoofd geslingerd zodra hij aan de bal kwam, zelfs vanuit de eigen LASK-fans. Aan het einde van vorig seizoen werd hij bovendien ook nog slachtoffer van racistische uitingen uit hetzelfde kamp.

Imposante carrière

Boateng werd opgeleid bij Hertha BSC en speelde vervolgens voor Hamburger SV en Manchester City. Zijn grootste successen beleefde hij tijdens zijn tien seizoenen bij Bayern München, waar hij negen keer kampioen werd en tweemaal de Champions League won.

Maar zijn absolute hoogtepunt beleefde Boateng met het Duitse nationale team. In 2014 werd hij wereldkampioen met Die Mannschaft en in de finale tegen Argentinië stond hij de hele wedstrijd op het veld. Na het teleurstellende WK van 2018, waarin Duitsland al in de groepsfase werd uitgeschakeld, werd hij niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg.

Berucht moment

De Duitse verdediger stond ook bekend om een onvergetelijk moment tijdens de halve finale van de Champions League in 2015. Met Bayern München ging hij op bezoek bij FC Barcelona in het Camp Nou. Daar zette Lionel Messi hem finaal voor schut. De Argentijnse ster liet hem na een schitterende dribbel achterover vallen, waarna hij scoorde met een subtiel stiftje. De beelden hiervan gingen de hele wereld over.