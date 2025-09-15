Gerardo Seoane is ontslagen bij Borussia Mönchengladbach. De oefenmeester met Zwitserse en Spaanse roots was sinds 2023 in dienst bij de Duitse ploeg die momenteel zestiende staat in de Bundesliga. Daarvoor was hij anderhalf jaar in dienst als trainer bij Bayer Leverkusen, de club waar Erik ten Hag onlangs werd ontslagen.

Er hebben slechts drie speelrondes plaatsgevonden in de Bundesliga en er zijn nu al twee trainers ontslagen. Na Ten Hag, die de slechte seizoensstart bij Bayer Leverkusen niet overleefde, is nu ook Seoane maandag ontslagen als hoofdtrainer van Borussia Mönchengladbach.

Een punt uit drie duels

De Duitse club heeft na drie duels nog geen wedstrijd gewonnen in de competitie en bungelt onderaan met slechts één punt, behaald uit een gelijkspel in de eerste speelronde thuis tegen Hamburg. Daarna volgde een nederlaag tegen Stuttgart (0-1) en de vernederende 0-4 thuisnederlaag tegen Werder Bremen, wat de druppel was voor de Duitse club om de trainer op straat te zetten.

Na iets meer dan twee jaar verlaat Gerardo Seoane Borussia Mönchengladbach. In zijn eerste seizoen eindigden de Duitsers op de 14e plaats in de Bundesliga met 34 punten. Het seizoen daarop verbeterde dit naar 45 punten en een 10e plek. In een verklaring heeft Borussia Mönchengladbach laten weten dat Eugen Polanski, tot nu toe trainer van de Onder-23, de ploeg voorlopig zal leiden.

Harde trap na voor Ten Hag

Ten Hag kreeg zondag nog een extra trap na van Bayer Leverkusen. De club noemde de aanstelling van de Nederlander een "fout in het aannameproces" in de Duitse media en stelde dat het geen andere keuze had dan hem te ontslaan.

"We hebben een fout rechtgezet die we in het aannameproces hebben gemaakt. Erik heeft zijn sterke punten, maar het was niet het juiste moment. Het was geen goede match”, zei Fernando Carro, voorzitter van de directie van de Duitse voetbalclub tegen het programma Bild Sport op Welt TV.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.