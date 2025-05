Voormalig wereldkampioen onthult opmerkelijke transfer Thomas Müller: 'Ik weet het van zijn buren'

Voormalig wereldkampioen Kevin Grosskreutz (36) onthult een opmerkelijke transfer van Thomas Müller, die Bayern München na jarenlang trouwe dienst gaat verlaten. "Ik weet het van zijn buren", zei de Duitse voetballer over de toekomst van Müller.

Het is geen geheim meer dat Thomas Müller (35) na dit seizoen vertrekt bij Bayern München. De Bayern-legende maakte zijn afscheid een maand geleden officieel bekend, tot grote teleurstelling van de fans in de Allianz Arena. In zijn afscheidsbericht op social media in april gaf Müller echter geen details over zijn toekomstplannen.

Geruchten

Toch doken er verschillende geruchten op in de media. Fiorentina in Italië en een overstap naar de Verenigde Staten werden genoemd als mogelijke bestemmingen. Zelfs een volledig afscheid van het profvoetbal werd geopperd. Kevin Grosskreutz, oud-speler van Borussia Dortmund (2009-2015) en wereldkampioen met Duitsland in 2014, beweert echter dat Müller volgend seizoen gewoon doorgaat met voetballen, in de Major League Soccer.

Onthulling Grosskreutz

"Thomas gaat in Amerika spelen, de aankondiging komt begin juni. Ik weet dit van zijn buren," onthulde Grosskreutz grijnzend in de podcast 'Viertelstunde Fußball'. Als de informatie van Grosskreutz klopt, zullen we het snel weten. Mocht Müller inderdaad naar de MLS gaan, dan is Los Angeles FC de meest waarschijnlijke bestemming. De club uit Californië heeft een langdurige samenwerking met Bayern.

'Huis aangeboden gekregen'

Ook in de podcast 'Bayern Insider' onthulden Christian Falk, hoofd voetbal bij BILD, en chef-reporter Tobias Altschäffl hoe de Amerikaanse club de Bayern-ster probeert te lokken. "Thomas Müller heeft al een huis aangeboden gekregen in Beverly Hills, op 30 minuten van het trainingscomplex, en het stadion ligt midden in de stad. En tja, we hoeven natuurlijk niemand uit te leggen wat LA te bieden heeft..." aldus Altschäffl.

Basketbalfan

"Bovendien is Magic Johnson mede-eigenaar van LAFC. Thomas Müller is een groot basketbalfan, hij heeft zelfs een skybox bij de basketbalploeg van Bayern. Dat zou wel eens een extra troef kunnen zijn," voegde Falk toe. LAFC is echter niet de enige club die Müller heeft benaderd. Volgens BILD heeft de Duitse voetballer Cincinnati al afgewezen. Ook San Diego en Chicago Fire (de club waar zijn vriend Bastian Schweinsteiger speelde) hebben interesse getoond, maar daar heeft Müller nog niet op gereageerd.

