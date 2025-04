Bayern München-icoon hekelt vertrek van Thomas Müller: 'Dan had onze beslissing anders kunnen zijn'

Uli Hoeneß, erevoorzitter van Bayern München, heeft zich uitgesproken over het vertrek van Thomas Müller. In een recent interview gaf Hoeneß inzicht in de achterliggende redenen van de beslissing om Müller zijn contract niet te verlengen. Volgens Hoeneß had de situatie anders kunnen uitpakken, als de club financieel in betere omstandigheden had verkeerd.

Hoeneß legde uit dat de eerste gesprekken met Müller de indruk gaven dat een contractverlenging mogelijk was, maar dat de uiteindelijke beslissing hem verraste. "Thomas was niet voorbereid op het nieuws dat we hem geen nieuw contract zouden aanbieden en dat maakte hij duidelijk in zijn verklaring. Dat was volledig begrijpelijk", zei de 73-jarige Duitser.

De erevoorzitter benadrukte dat de situatie met Müller altijd afhangt van de sportieve prestaties en gaf aan dat sportief directeur Max Eberl zich zelfkritisch had opgesteld over de situatie en zijn eerdere uitspraken in januari.

'Hij is één van mijn favoriete spelers'

Wat de beslissing rondom Müller extra complex maakt, is de huidige financiële situatie van de club. Hoeneß stelde dat de club moet bezuinigen en dat de tijden van grote financiële reserves voorbij zijn. "Als de financiën van Bayern nog hetzelfde waren als drie jaar geleden, had onze beslissing anders kunnen uitvallen. Nu moeten we onze aanpak heroverwegen. Als we grote transfers willen doen, moeten we misschien aankloppen bij de kredietverstrekker", aldus Hoeneß.

De erevoorzitter gaf echter ook aan dat er geen onenigheid was tussen hem en Müller. "Hij is een van mijn favoriete spelers", zei Hoeneß. "Ik heb hem altijd gewaardeerd en ik heb herhaaldelijk aangegeven dat we zijn toekomst zouden bespreken. Het was belangrijk voor me om hem voor te bereiden op de mogelijkheid dat een contractverlenging misschien niet haalbaar was." Hij benadrukte dat hij Müller had geadviseerd om te stoppen met voetballen als hij alleen maar op de bank zou zitten, aangezien dit volgens hem niet goed zou zijn voor de speler of de fans.

Clublegende

Müller werd in 2000 jeugdspeler bij Bayern München en debuteerde in 2008 bij het eerste elftal, waarna hij uitgroeide tot een clublegende. Met 743 duels en 247 doelpunten is hij recordhouder bij de club. Müller veroverde met Bayern twaalf landstitels, zes keer de Duitse beker en twee keer de Champions League. Ook met Duitsland won hij de wereldtitel in 2014.

Hoewel zijn speeltijd de laatste jaren afnam, hoopt Bayern dat de 131-voudig international verbonden blijft aan de club. Er wordt echter gespeculeerd over een mogelijke overgang naar een andere competitie, waarbij een vertrek naar de Verenigde Staten steeds waarschijnlijker lijkt.

