Voorspelling Rafael van der Vaart komt steeds dichterbij: 'Maar ik hoop geen gelijk te krijgen'

Ajax verloor zondag op eigen veld met 0-3 van NEC en krijgt daardoor weer een domper te verwerken in de titelstrijd. Hoewel de Amsterdammers het nog in eigen hand hebben, wordt de vrees voor een kampioenschap van PSV steeds groter. Zo ook bij Rafael van der Vaart, die het al voorspelde.

Van der Vaart deed na de overwinning van Ajax op PSV (0-2) de uitspraak dat hij dacht dat wanneer PSV alles zou winnen, zij kampioen zouden worden. Toentertijd werd daar lacherig op gereageerd. Het verschil tussen de twee ploegen was negen punten. Momenteel is er daar nog maar eentje van over.

Voorspelling

Bij Studio Voetbal kwam de voorspelling van Van der Vaart maar weer eens ter sprake. "Dan lijkt het alsof ik dat zeg omdat ik niet hoop dat Ajax kampioen wordt. Maar Ajax heeft gewoon heel veel moeite om van mindere ploegen zoals NEC en Sparta te winnen. Dat gaat PSV veel makkelijker af. Nu komen ze ook nog eens onder druk te staan. Vandaag was echt een bizarre dag."

"Ik hoop niet dat ik gelijk ga krijgen", lacht Van der Vaart nu de situatie waarin koploper Ajax zich verkeert steeds penibeler wordt. De oud-speler van de club snapt wel dat de spelers met een ander gevoel het veld betraden. "Ze zeggen altijd dat ze niks horen van die andere wedstrijd, maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Je hoort dat het 2-0 staat en dan denk je dat je kampioen gaat worden. Zodra je het veld op gaat, is het helemaal anders. Daar konden ze niet mee omgaan."

"Ze hadden echt last van het feit dat Lang die laatste bal erin geschoten had. De fans ook. Daar zou ik ook last van gehad hebben hoor, dus het is heel begrijpelijk dat je anders die wedstrijd in gaat."

Wie wordt er kampioen?

Van de mannen aan tafel, Van der Vaart, Theo Janssen, Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Affelay, verwacht alleen laatstgenoemde nog een kampioenschap van Ajax. De andere drie kiezen nu voor PSV als nummer één van de Eredivisie over een week.

'Schande'

Van der Vaart is niet de enige oud-speler die hard uithaalde naar Ajax. Ook Kenneth Perez haalde hard uit naar de club uit de hoofdstad. Volgens de Deen 'zou het een schande zijn voor de Eredivisie zijn als ze kampioen worden'.

