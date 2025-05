Rampzalig Ajax ziet feestdag eindigen in nachtmerrie, titelstrijd met PSV volledig open na historische zeperd

De stress van de titelstrijd lijkt Ajax volledig op te vreten. Na slechte resultaten tegen Sparta en FC Utrecht werd er in eigen huis met 3-0 verloren van NEC, dat eerder nog nooit won in Amsterdam. Ajax leek af te stevenen op een kampioensduel, maar door de late overwinning van PSV op Feyenoord ligt nu de titelstrijd weer volledig open. De spanning heeft een kookpunt bereikt in Amsterdam.

De wedstrijd had een ontzettend rare voorbereiding. Het hele stadion was in kampioen-stemming na de 2-0 voorsprong van Feyenoord op PSV. Maar dat ging steeds dichter richting de start van de wedstrijd even anders. PSV draaide het om en Ajax kon daardoor geen kampioen worden in eigen huis. Dat was de eerste domper van de dag voor de Amsterdammers.

PSV'er Noa Lang verpest kampioenfeest van geliefd Ajax na krankzinnig duel in De Kuip PSV heeft een streep gezet door het kampioensfeest van Ajax met de overwinning op Feyenoord. De ploeg van Peter Bosz mocht absoluut niet verliezen, want bij een nederlaag had de koploper van de Eredivisie zondagmiddag met een overwinning op NEC de titel al binnen kunnen halen. Uiteindelijk won PSV dankzij een treffer in de blessuretijd van Noa Lang, waardoor het kampioensfeest van Ajax voorlopig op zich laat wachten.

Slecht Ajax

De knop moest om bij Ajax: er moest alsnog gewonnen worden van NEC, om maar niet de spanning erin te houden. Maar elke Ajacied op de tribune was toch wat onrustig. Die onrust was ook zichtbaar bij de start van de wedstrijd. Er was totaal geen urgentie om NEC bij de strot te grijpen.

Ajax leek lamgeslagen. Er werd vrijwel niets gecreëerd. De eerste echt grote kans was na een kwartier. Toen Jordan Henderson Wout Weghorst mooi weg stak in de zestien. Het wippertje werd nog aangeraakt waardoor de bal in het zijnet belandde.

Emotioneel besluit voor Ajax-aanvoerder Jordan Henderson: 'Dat was beter voor de kinderen' Ajax stevent af op het 37ste kampioenschap in de clubgeschiedenis. Bij een nederlaag van PSV zondag op bezoek bij Feyenoord en een overwinning in eigen huis op NEC is het zo ver. Dan mag aanvoerder Jordan Henderson de schaal omhoog houden. En de Engelsman heeft er behoorlijk veel voor moeten laten.

Matige eerste helft

Een slim balletje van Hendo kwam terecht bij Taylor die achterwaarts kopte, maar Roefs redde keurig. Dat was na een half uur. Het liet zien hoe de wedstrijd verliep. Ook de ArenA die in opperbeste stemming was aan het begin, kakte wat in. In niets leek Ajax heel gauw af te willen rekenen met NEC, dat nog nooit won in Amsterdam.

Waar NEC in de eerste helft al mee begon, werd vervolgd in de tweede helft. En dat was elk moment aangrijpen om het tempo uit de wedstrijd te halen, dat lukte goed. Het frustreerde vooral Weghorst, die na het tijdrekken van Roefs maar eens verhaal ging halen. Vlak daarvoor kreeg Ajax een grote kans en dat momentum wilden ze behouden.

Titelstrijd tussen Ajax en PSV weer helemaal open: dit zijn de mogelijke scenario's in de Eredivisie Ajax hoopte zondag de landstitel binnen te gaan slepen, maar middag eindigde op rampzalige wijze voor de koploper. Concurrent PSV knokte zich op bezoek bij Feyenoord terug van een achterstand en Ajax werd in eigen huis afgedroogd door NEC. Het verschil is met nog twee duels te gaan nog maar één punt. Lees hier de mogelijke scenario's.

Drama voor Ajax

De situatie van Ajax werd al helemaal belabberd toen Sontje Hansen in de tweede helft de 0-1 voor NEC erin schoot. Terwijl Ajax in de achtervolging moest, stond het al gauw 0-2 voor NEC. Brayann Pereira scoorde voor de bezoekers. De penarie was al helemaal compleet toen NEC de 0-3 maakte. Zo gek kan het lopen: binnen twee uur ging Ajax van gedoodverfd kampioen tot schlemiel van de dag. Het zou betekenen dat PSV nog maar één punt op Ajax achter stond.

Het slot van de competitie ligt nu weer volledig open. PSV en Ajax staan nog maar één punt van elkaar verwijderd. PSV heeft op het oog een makkelijker programma richting het einde van de competitie met een thuisduel met Heracles en een uitduel met Sparta. Ajax moet nog naar Groningen en ontvangt op het laatst Twente in eigen huis. De titelstrijd ligt weer volledig open.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.