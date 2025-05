Withete Peter Bosz haalt opgelucht adem bij 'onherkenbaar PSV': 'Kom op man, waar moet je bang voor zijn?'

PSV-trainer Peter Bosz was woest na de eerste helft tegen Feyenoord. Zijn team kwam al na tien minuten op een 2-0 achterstand, maar knokte zich in de tweede helft knap terug. Bosz heeft voor de zoveelste keer dit seizoen met héél veel verbazing naar het optreden vóór rust van zijn eigen ploeg gekeken. "Verschrikkelijk, in alles."

PSV móést winnen van Feyenoord om in de race te blijven voor de landstitel. Daar was in De Kuip niets van terug te zien. "Zoals wij aan de wedstrijd begonnen, heb ik in de afgelopen twee jaar niet vaak gezien. Het was verschrikkelijk, in alles", vertelt de opgeluchte Bosz op de persconferentie.

Veelbesproken Noa Lang had onderonsje met Danny Makkelie na heftige spreekkoren bij Feyenoord: 'Dat zei ik tegen hem' Uitgerekend Noa Lang was zondag met twee doelpunten verantwoordelijk voor een overwinning met PSV op Feyenoord. De aanvaller speelde in de jeugd voor de Rotterdammers, maar daar is hij niet populair en kreeg hij behoorlijke fluitconcerten en spreekkoren op zich afgevuurd. "Dan is het je taak om je koppie erbij te houden," zegt hij achteraf.

'Gif in je flikker'

De oefenmeester van de Eindhovenaren mistte vooral 'gif in de flikker' bij zijn spelers. "Als je ziet hoe we verdedigen bij de eerste twee goals, verschrikkelijk. Iedereen die achter de laatste lijn liep, die was direct gevaarlijk. Ik vind dat je deze wedstrijden moeten aanvliegen met gif in je flikker. Je moet duels winnen, tweede ballen oppakken en de bal durven vragen. Als je dat niet doet, moet je er telkens achteraan en dat kost kracht."

In de rust moest Bosz dat rechtzetten en dat deed hij met een flinke donderspeech. PSV-uitblinker Noa Lang stelde zelfs dat hij 'nooit zo'n boze Bosz' had gezien. "Het viel wel mee, hoor", lacht de winnende trainer. "Maar ik heb wel gezegd dat ze met lef moeten spelen. Kom op man, waar moet je bang voor zijn? Flikker op. Voetballen. Als je een fout maakt, toch weer die bal vragen."

"Ik was vooral boos omdat ik weet dat we beter kunnen. Vergelijk het met een van mijn kinderen die een proefwerk slecht maakt: als ik weet dat rekenen niet hun sterke punt is, word ik niet boos", neemt Bosz als voorbeeld. "Maar als ik weet dat ze goed kunnen rekenen en het toch fout gaat, dan word ik wel boos. Wij kunnen goed voetballen, maar dat lieten we in de eerste helft niet zien."

Dit is PSV-trainer Peter Bosz: dé man van clausules, één landstitel én 17 jaar jongere vrouw Peter Bosz is sinds de zomer van 2023 hoofdtrainer van PSV. Hij kent een geweldige carrière, als trainer maar ook als speler. Het meest opvallende gedurende zijn loopbaan was dat hij altijd clausules in zijn contract liet opnemen. Dit weten we allemaal over Bosz.

Perfecte afspiegeling van dit seizoen

De afgelopen anderhalf jaar verliep alles crescendo voor PSV. Dat positieve beeld veranderde abrupt na de winterstop, toen twee maanden lang alles tegenzat. Volgens Bosz is dit duel een perfecte afspiegeling van het seizoen van de Eindhovenaren. "Een slechte fase, een PSV dat onherkenbaar is, gevolgd door een geweldige tweede helft waarin je weer het PSV-voetbal van vorig seizoen ziet."

Pijnlijke wissel

Bosz móést ingrijpen om PSV weer beter in de wedstrijd te krijgen en wisselde daarom al na 26 minuten Richard Ledezma. "Hij had het lastig net als de andere verdedigers", stelt Bosz, die geen boodschap heeft aan een eventuele slechte nacht voor de jonge Amerikaan. "Eigenlijk interesseert het mij niet. We moeten winnen en hij had al een gele kaart op zak met het risico op een tweede. Het risico was te groot, dus dit was voor mij een no-brainer: Sergino (Dest, red.) moest erop."

Zéér pijnlijke ingreep bij PSV na hopeloze start tegen Feyenoord: schlemiel uit zijn lijden verlost PSV-trainer Peter Bosz heeft een zéér pijnlijke ingreep moeten doen bij de topper tegen Feyenoord. De oefenmeester zag zijn ploeg binnen no-time op een 2-0 achterstand staan, waardoor de laatste titelkansen tot het dieptepunt zijn geslonken.

Titel van Ajax op de tocht

Met de 3-2 overwinning van PSV op Feyenoord verhogen de Eindhovenaren de spanning in de strijd om de landstitel. Door de 3-0 nederlaag van Ajax tegen NEC is het verschil nu nog slechts één punt, met nog maar twee wedstrijden te spelen.

Titelstrijd tussen Ajax en PSV weer helemaal open: dit zijn de mogelijke scenario's in de Eredivisie Ajax hoopte zondag de landstitel binnen te gaan slepen, maar de middag eindigde op rampzalige wijze voor de koploper in de Eredivisie. Concurrent PSV knokte zich op bezoek bij Feyenoord terug van een achterstand en Ajax werd in eigen huis afgedroogd door NEC. Het verschil is met nog twee duels te gaan nog maar één punt. Lees hier de mogelijke scenario's.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.