De voorzitter van FC Barcelona, Joan Laporta, deed een schokkende onthulling. De club liep volgens hem ernstig gevaar om uit de Champions League te worden gezet.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zondag, waar de financiële begroting voor het seizoen 2025-2026 werd gepresenteerd, onthulde Laporta de bizarre confrontatie van de club met de Europese voetbalbond.

Volgens hem overwoog de UEFA serieus om FC Barcelona uit te sluiten van de Champions League van dit seizoen, vanwege ernstige overtredingen van de financiële regels. "De UEFA wilde ons straffen door ons niet toe te staan deel te nemen aan de Champions League", zo opperde hij volgens Spaanse media.

De voorzitter had echter al een argument klaar om die straf tegen te gaan. "We hebben uitgelegd dat FC Barcelona geen bedrijf is met aandelen dat extra geld kan ophalen. Dat argument hielp om de boete voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels te verlagen van 60 naar 15 miljoen euro, maar ze wilden ons uit de Champions League zetten."

Lucratieve reisjes

Daarnaast sprak Laporta over de kwestie van de La Liga-wedstrijd tegen Villarreal in Miami, waarbij hij de enorme financiële voordelen besprak die de club uit zulke lucratieve reisjes zou halen. "We vinden het niet prettig om zo ver weg te spelen, maar het is noodzakelijk om atypische inkomsten te genereren."

Volgens Laporta wil coach Hansi Flick de fysieke conditie van de spelers zo goed mogelijk houden, maar in dit geval zijn de reisjes ook belangrijk: "Ze gaan naar Saoedi-Arabië voor de Spaanse Super Cup om geld te verdienen dat ze anders niet zouden krijgen", legde hij uit.

"En in Miami geldt precies hetzelfde. La Liga zal profiteren, en daarmee alle andere teams, met extra inkomsten, maar FC Barcelona en Villarreal, de teams die spelen, zullen het meest profiteren."

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.