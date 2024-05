Vragen over ingooi bij 4-2 NAC: dit schrijven de KNVB-regels erover

NAC walste dinsdagavond met 6-2 over Excelsior heen in de heenwedstrijd van de finale van play-offs om promotie/degradatie. De club uit Breda lijkt zich dus op te kunnen maken van Eredivisievoetbal volgend seizoen. Toch zijn er vragen over de geldigheid van een van de Bredase doelpunten. De 4-2 volgde na een discutabele ingooi van Jan Van den Bergh.

Net na de tweede rode kaart van Excelsior van de avond kreeg NAC een inworp aan de linkerkant. Een specialiteit van Van den Bergh is de bal zo ver mogelijk het veld in te gooien. Dat lukte ook ditmaal, met de 4-2 van Martin Koscelnik tot gevolg. Maar stond Van den Bergh bij zijn ingooi niet in het veld? De VAR vond van niet.

Regels ingooi

Belangrijk is om een kijkje te nemen naar de IFAB-regels, die door de KNVB worden gehanteerd. Daarin staat:



Op het moment dat de bal wordt geworpen, moet de werper:

- met het gezicht naar het speelveld staan;

- een deel van elke voet op de zijlijn of op de grond buiten de zijlijn plaatsen;

- de bal met beide handen gooien van achteren en over het hoofd vanaf het punt waar deze het speelveld verliet;

Bij het tweede puntje lijkt het te wringen. Van den Bergh stond met zijn rechtervoet op of over de lijn en zijn andere voet leek bij het loslaten van de bal van de grond. Toch zagen VAR Pol van Boekel en diens assistent Jonathan van Dongen er niets verkeerd in en bleef de goal staan. Was de goal blijven staan als jij scheidsrechter of VAR was?

NAC in extase

Na de 4-2 van Koscelník volgden nog twee goals van Elías Már Ómarsson, waardoor NAC met een ruime voorsprong afreist naar Kralingen, waar zondag de return op het programma staat. Publiekslieveling Van den Bergh wilde nog niet op de zaken vooruit lopen, maar genoot van de avond in het Rat Verlegh Stadion.

"Van de eerste tot de laatste seconde heb ik met kippenvel gespeeld. Na de geboorte van mijn zoon is dit absoluut het mooiste moment van mijn leven. Dit is het beste gevoel dat je kunt hebben als voetballer. Een ‘Avondje NAC’ is echt een begrip, dit zie je niet op veel plekken", zei hij tegen Sportnieuws.nl.