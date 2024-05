NAC deelt Excelsior enorme dreun uit in krankzinnig play-offduel, dolle boel in Breda

Het was dinsdagavond een gigantisch spektakelstuk in Breda tussen NAC en Excelsior. Zoals je in de play-offs mag verwachten, ging het alle kanten op. Uiteindelijk zette NAC Breda een uitstekende uitgangspositie neer met een sensationele 6-2 overwinning. Excelsior kende een verschrikkelijke avond. De Eredivisionist werd van het veld geblazen en kregen ook nog eens twee rode kaarten. Degradatie lijkt onvermijdelijk.

In de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs waren de belangen al meer dan aanwezig voor beide ploegen. Excelsior schakelde in hun eerste wedstrijd in de play-offs ADO Den Haag uit (9-2). ADO eindigde als achtste in de Keuken Kampioen Divisie en had een lastiger programma. In de eerste wedstrijden rekende het af met Roda JC (8-1) en vervolgens was het ook te sterk voor FC Emmen (4-1). Een kraker van jewelste in het Rat Verlegh Stadion.

NAC Breda begon, na een schitterende vuurwerkshow, goed aan de wedstrijd met het fanatieke publiek erachter. De eerste kans was voor de ploeg van Jean-Paul van Gastel. Frederik Oldrup Jensen schoot een afvallende bal keihard langs het doel. NAC Breda beloonde het goede spel met een goede goal in de twaalfde minuut. Uit een goede corner kopte Jensen de bal door en kreeg Aimé Omgba op één meter van het doel pardoes de bal op zijn hoofd. Hij knikte ‘m goed achter Stijn van Gassel: 1-0.

Felle duels tussen NAC en Excelsior © ProShots

Na een matig begin van Excelsior kwamen ze na zo’n twintig minuten spelen beter in de wedstrijd. Een goede voorzet van Siebe Horemans kwam voor de voeten van spits Troy Parrot, die van twee meter afstand op de uitgekomen NAC-doelman Pepijn van de Merbel schoot. In de 25e minuut ging Cuco Martina gruwelijk in de fout met een inspeelpass op Kenzo Goudmijn. Hij speelt de vrijstaande Lance Duijvestijn in, die ‘m koeltjes over de NAC-doelman heen stift: 1-1.

Rood voor Excelsior

Opnieuw een gevaarlijke corner van NAC. Boy Kemper kopte de bal keihard op het doel, maar werd onder de lat wegegtikt door Stijn van Gassel. In de daaropvolgende corner was het direct weer gevaarlijk. NAC-verdediger Jan van den Bergh kopte via de grond tegen de hand van doelpuntenmaker Duijvestijn. Een rode kaart en een penalty volgde. Dominik Janosek stuurde Van Gassel de verkeerde kant op en schoot koelbloedig binnen. Opnieuw veerden alle twintigduizend bezoekers op en klonk het massaal: ‘Wij springen allemaal voor NAC’.

Vlak voor rust was het ook nog eens 3-1 voor NAC Breda. Uit de vijfde hoekschop was het opnieuw raak. Een goede corner van Janosek werd keihard in het doel gekopt door verdediger Van den Bergh. Daarmee wordt voor de zoveelste keer dit seizoen pijnlijk de zwakke plek van Excelsior blootgelegd. NAC had zelfs op 4-1 kunnen komen door een kiezelharde kopbal van Van den Bergh, maar Excelsior-goalie Van Gassel stopte knap.

Plotse goal Excelsior

In de zesde minuut van de extra tijd maakte Excelsior de aansluitingstreffer. NAC-goalie Van de Merbel gleed op volle snelheid Mimeirhel Benita van de benen: penalty voor Excelsior. Spits Parrot ging achter de bal staan en bleef, net als Janosek bij NAC, rustig en schoot beheerst binnen: 3-2. Daarmee zochten beide ploegen ook direct de kleedkamers op.

Een heerlijke avond voor NAC © ProShots

Excelsior begon in de tweede helft scherper dan NAC Breda en lieten niets merken dat ze met een man minder speelden. Met name smaakmaker Couhaib Driouech had het in het eerste kwartier na rust op zijn heupen. Zijn eerste poging schoot hij nog wild over, maar zijn tweede kans werd nog net uit het doel gewerkt door NAC-goalie Van de Merbel. De grootste kans was echter voor Arthur Zagré, die zijn schot van 25 meter op de lat uiteen zag spatten. Excelsior zette de toon.

En nog een rode kaart

In de volgende fase was het tamelijk mat van beide ploegen. NAC Breda wilde wel, maar was erg slordig, terwijl Excelsior vooral de schade beperkt wilde houden. Dat werd na de rode kaart van Arthur Zagré nóg lastiger. De Franse verdediger had na vijftien minuten al zijn eerste gele kaart, waarna twintig minuten voor tijd zijn tweede volgde. De resterende minuten moest Excelsior verder met negen man

De vierde treffer van NAC Breda liet niet lang op zich wachten. Slechts één minuut later lag de bal al in het net voor NAC. De ploeg van Jean-Paul van Gassel bouwde de score razendsnel uit en bracht de marge opnieuw op twee. Martin Koscelnik probeerde het van twintig meter en zag de bal via een been van een verdediger over Excelsior-doelman Van Gassel heen vliegen: 4-2.

Elias Mar Omarsson viel geweldig in © ProShots

Excelsior liet het vervolgens met negen man helemaal lopen in het Rat Verlegh Stadion. Na een goede actie van Jan van den Bergh kon Elias Mar Omarsson bij de tweede paal vrij inkoppen. Daarmee bracht de IJslander de stand op 5-2. En daar wilde de Parel van het Zuiden het niet bij laten. Er werd volop jacht gemaakt naar de zesde. Desondanks lukte het NAC niet om de score nog verder uit te bouwen. In de blessuretijd maakte de IJslander er zelfs 6-2 van en ontplofte Breda nog maar een keer.

NAC ruikt de Eredivisie

Voor de ploeg uit Breda was het een heerlijke avond met een 6-2 overwinning. De Bredase formatie zette een uitstekende uitgangspositie neer voor de uitwedstrijd in Rotterdam. De Rotterdammers moeten een marge van drie zien goed te maken en dat zonder basiskrachten Lance Duijvestijn en Arthur Zagré. Een lastig karwei voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen.