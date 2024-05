Genieten geblazen bij NAC Breda in kolkend Rat Verlegh Stadion: ‘Een Avondje NAC is echt een begrip’

NAC Breda heeft zich dinsdagavond een geweldige dienst bewezen. De Bredase formatie won in het eigen Rat Verlegh Stadion met 6-2 en zette een geweldige uitgangspositie neer in de finale van de play-offs. De ploeg eindigde als nummer acht in de Keuken Kampioen Divisie, maar laat in de play-offs zien tot wat het in staat is. NAC-uitblinkers Casper Staring en Jan van den Bergh genoten van het ‘Avondje NAC’.

Staring weet dat NAC met een riante voorsprong naar Rotterdam gaat. “Het is een geweldige uitgangspositie, maar we moeten het nog wel afmaken in Kralingen. Ik bedoel het echt niet als onderschatting, maar dit mogen we gewoon niet meer weggeven. Dit was genieten”, zei Staring in gesprek met verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

NAC deelt Excelsior enorme dreun uit in krankzinnig play-offduel, dolle boel in Breda Het was dinsdagavond een gigantisch spektakelstuk in Breda tussen NAC en Excelsior. Zoals je in de play-offs mag verwachten, ging het alle kanten op. Uiteindelijk zette NAC Breda een uitstekende uitgangspositie neer met een sensationele 6-2 overwinning. Excelsior kende een verschrikkelijke avond. De Eredivisionist werd van het veld geblazen en kregen ook nog eens twee rode kaarten. Degradatie lijkt onvermijdelijk.

Verplicht om het af te maken

Zijn collega in de verdediging, Van den Bergh, kan zich vinden in de woorden van Staring. NAC mag dit, ook al is het een uitwedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion, niet meer mis laten gaan. “Het klinkt natuurlijk cliché, maar we zijn het aan onszelf verplicht om het af te maken. Ik voel in de groep ook dat we de volle focus houden en als dat bij jonge jongens niet lukt, dan zullen ze door de ervaren spelers wel bij de les geroepen worden.”

NAC Breda vierden feest alsof het al binnen was, maar dat spreekt NAC-verdediger Jan van den Bergh tegen. ©Pro Shots.

Zwakte Excelsior blootgelegd

NAC Breda liet vanaf de eerste minuut hun sterke punt zien, maar legde ook de zwakte van Excelsior bloot. Van de zes doelpunten kwamen er vier (indirect) uit een corner. “Wij weten dat we daar heel erg goed in zijn, maar we wisten ook dat Excelsior daar veel minder goed in is. Natuurlijk hebben we daar op ingespeeld, want vanaf het begin voelden we dat ze aan het bibberen waren. We gingen iedere corner naar voren met het gevoel: die bal gaat het doel in. Dat moeten we komende zondag weer doen.”

Excelsior-spelers in zak en as na pijnlijke nederlaag tegen NAC Breda: ‘We deden alles wat je niet moet doen in een finale’ NAC Breda speelde Excelsior dinsdagavond van het kastje naar de muur en liet geen spaan heel van de bezoekers uit Rotterdam: 6-2. Excelsior speelde de laatste weken heel behoorlijk, maar maakte tegen NAC weinig indruk. Excelsior-spelers Stijn van Gassel en Julian Baas zagen de bui al hangen na afloop van de pijnlijke avond. Voor handhaving is komende zondag een stunt nodig.

Dubbel gevoel

Hoewel NAC het in de tweede helft volledig naar zich toe trekken, lieten ze Excelsior in de eerste helft te lang in de wedstrijd. Staring merkte bij de rust dan ook dat er een dubbel gevoel in de kleedkamer hing. “Toen Excelsior met een man minder kwam te staan, leek het wel alsof we zenuwachtig werden. Toen gaven we ineens ook nog die tweede goal heel dom weg. We hielpen ze hoogstpersoonlijk de wedstrijd in, dat was zo onnodig.”

Kippenvel in het Rat Verlegh Stadion

De spelers kwamen het veld op in een mooie ambiance. Publiekslieveling Van den Bergh voelde meerdere keren het kippenvel over zijn hele lichaam. “Van de eerste tot de laatste seconde heb ik met kippenvel gespeeld. Na de geboorte van mijn zoon is dit absoluut het mooiste moment van mijn leven. Dit is het beste gevoel dat je kunt hebben als voetballer. Een ‘Avondje NAC’ is echt een begrip, dit zie je niet op veel plekken”, zei Van den Bergh.

De opkomst van de spelers onder begeleiding van een prachtige vuurwerkshow. ©Pro Shots.

Bizar seizoen met mooie bekroning

Het was voor NAC Breda een allesbehalve goed seizoen. De ploeg eindigde in de laatste van het seizoen ternauwernood in de play-offs, maar staat nu met één been in de Eredivisie. Staring: “We kwamen met geluk in de play-offs en werden als verloren gezien. Dat is een aardige uitgangspositie gebleken. In de play-offs is écht iets losgekomen en dat hebben we niet meer losgelaten. Dit moeten we hoe dan ook beslissingen in Kralingen”, besloot Staring.