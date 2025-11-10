Ajax moet na het afscheid van John Heitinga op zoek naar een nieuwe trainer. Voormalig Studio Sport-presentator Tom Egbers denkt dat één topkandidaat afvalt voor die positie: Erik ten Hag. Egbers verwacht dat de coach niet nog een keer in zal stappen in Amsterdam.

"Ik ben Ten Hag tegen gekomen, in Hengelo", vertelt Egbers in het TV-programma WNL. "Hij zou daar komen bij de presentatie van een boek en dat deed hij ook erg leuk, maar hij zou alleen komen als er geen enkele vraag over voetbal werd gesteld. Aardige vent, maar ik zou hem adviseren om wel heel goed na te denken voor hij dit gaat doen. Hij was toen de rijzende ster van het Nederlandse trainersgilde en hij kon met een selectie van toptalenten werken. Maar zijn carrière heeft nu wel een aantal butsen opgelopen."

Toch denkt Egbers niet dat Ten Hag zijn trainersloopbaan bij Ajax nieuw leven in zal blazen. De presentator verwacht ook Marc Overmars, technisch directeur uit de glorietijden van Ajax, niet terug. "Hij voelt natuurlijk nog steeds iets voor Ajax en hij heeft ook al twee gesprekken gehad. Ik denk dat het niet zal leiden tot de aanstelling van Ten Hag. De crisis waar Ajax op dit moment in zit is fundamenteel en mogelijk structureel. Die talentvolle spelers en het goede bestuur, dat is er op dit moment niet. Ik denk ook niet dat Overmars terug zal komen. Er is niets wat er op wijst dat dat wel gaat gebeuren."

'Met een schone lei beginnen'

Egbers denkt dat Ajax er goed aan doet om weer opnieuw te beginnen met een nieuwe coach en technisch directeur. "Ajax heeft twee gouden eeuwen gehad. Dat alles ontbreekt nu. Je moet reëel zijn. De selectie van spelers is nu gewoon niet zo goed. Ik denk dat het voor Ajax goed is om met een hele schone lei te beginnen. Ik denk dat dat het beste is."

Ajax speelde zondag tegen FC Utrecht onder Fred Grim als interim-trainer (2-1 verlies). Tijdens de komende twee weken interlandperiode hebben de Amsterdammers de tijd om een nieuwe coach te vinden. Daarna volgen drie cruciale wedstrijden voor de Amsterdammers tegen Excelsior (Eredivisie), Benfica (Champions League) en FC Groningen (Eredivisie).

