Erik ten Hag wordt inmiddels overal genoemd als de ideale opvolger van de ontslagen John Heitinga als trainer bij Ajax. Maar volgens René van der Gijp doet de Nederlandse toptrainer, die tussen 2018 en 2022 al heel veel succes boekte in Amsterdam, er slecht aan om in te stappen.

"Erik ten Hag moet wel heel veel van die club houden als hij dit gaat doen. De selectie is nog geen tien procent van wat hij toen had. Hij moet helemaal opnieuw beginnen. Dat kan alleen als je heel erg van die club houdt", zei ex-topvoetballer Van der Gijp bij Vandaag Inside donderdagavond. Hij was het volledig eens met de stelling van collega-programmamaker Johan Derksen. Die zei: "Ook als je bij je volle verstand bent, doe je dit niet."

'We waren al geschrokken'

'Gijp' zag de mislukking van Heitinga bij Ajax al van mijlenver aankomen. "We waren natuurlijk al geschrokken van al die interviewtjes de afgelopen weken. Het is een matige trainer met een matig elftal, dan krijg je wat je nu hebt. Ik las bij Valentijn Driessen (journalist bij De Telegraaf, red.) dat Heitinga maar twee dingen hoefde te doen: tweede worden en Ajax-voetbal spelen. Dan had Heitinga het beter niet kunnen doen, want het ging allebei niet lukken. Ajax-voetbal met dit elftal gaat niet lukken en tweede worden ook niet."

'Ik vind het altijd wel zonde'

Dat een clubman als Heitinga nu slachtoffer is van slecht beleid, wekt medelijden bij Van der Gijp. "Ik vind het altijd wel zonde, net zoals met Huub Stevens bij PSV toentertijd, als zo'n clubjongen naar de kloten gaat. We zagen vanaf de eerste twee weken al: waar gaat dit allemaal over?'" Van der Gijp zag vervolgens iets typisch gebeuren op dezelfde Champions League-avond als Ajax-Galatasaray. De bij Ajax mislukte Carlos Forbs speelde de sterren van de hemel bij Club Brugge tegen FC Barcelona met een goal en een assist. "Die konden ze bij Ajax niet gebruiken hè."

