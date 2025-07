Quincy Promes bleef jarenlang uit handen van de Nederlandse justitie, maar de veroordeelde voetballer verscheen dinsdag bij de start van zijn hoger beroep dan 'eindelijk' voor de rechter in Amsterdam. Promes (33) is veroordeeld voor drugshandel en het neersteken van zijn neef, maar ontliep telkens zijn straf door in het buitenland te blijven.

Promes is dinsdag voor het eerst in het gerechtshof in Amsterdam verschenen voor een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen hem. De 33-jarige Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. Zijn advocaat wilde dat de hele zitting achter gesloten deuren wordt behandeld en kreeg deels gelijk van de rechter.

Deel achter gesloten deuren

Het gerechtshof Amsterdam behandelt dinsdag een deel van de zaak tegen voetballer Promes achter gesloten deuren. De advocaat van Promes had daar om privacyredenen om gevraagd. Het hof heeft dat verzoek toegewezen, pers en publiek moesten daarop de zaal verlaten. Het gaat om een deel van de verzoeken, de andere verzoeken moeten wel in het openbaar behandeld worden. Dat zal later dinsdagmiddag gebeuren. Volgens De Telegraaf zijn de redenen om de wil van Promes en zijn advocaat in te willigen 'onduidelijk' en heeft de advocaat van een slachtoffer 'er zijn twijfels bij'.

Ontkenning en onschuldig

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Promes eerder bij verstek tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn samengevoegd in hoger beroep. De zaak wordt momenteel nog niet inhoudelijk behandeld. Promes ontkent dat hij iets met beide feiten te maken heeft, hij herhaalde dinsdag dat hij onschuldig is.

Vijfvoudig international

Promes, vijftigvoudig Oranje-international, voetbalde tot het moment van zijn arrestatie bij United FC Dubai, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor had de oud-speler van Ajax, FC Twente, Go Ahead Eagles en Sevilla een contract bij Spartak Moskou. Nederland had Dubai om zijn uitlevering gevraagd en dat verzoek werd vorige maand plots beantwoord.

Dubai

Promes speelde vooral uitstekend in dienst van de Russische club. In 2019 pikte Ajax hem op en beleefde hij een goede run in de Champions League. In 2021 'vluchtte' hij weer naar Spartak Moskou, toen de rechtszaak tegen hem begon te lopen. In de Russische hoofdstad kon hij vrijuit voetballen, totdat hij op een trainingskamp in Dubai betrokken raakte bij een verkeersongeval en werd opgepakt door de politie. Sinds die tijd mocht hij Dubai niet uit en werkte Nederland er hard aan om hem uitgeleverd te krijgen. Dat lukte in mei 2025, waarna Promes op een vliegtuig werd gezet. Even daarvoor sprak hij voor het eerst met de Nederlandse pers.