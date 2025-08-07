Een vriendschappelijke wedstrijd tussen Real Betis en Como ontaardde in een complete chaos en was allesbehalve vriendschappelijk. In plaats van een ontspannen oefenpotje werd het stadion Municipal de La Linea de la Concepcion het toneel van een chaotisch vechtfestijn. Beelden van het incident gingen razendsnel viraal.

De vlam sloeg in de pan direct na de rust, nadat de Italiaanse club met 2-0 voor stond dankzij goals van Assane Diao (ex-Betis) en Lucas de Cunha. Op dat moment waren er al spijkerharde tackles geweest op Betis-spelers Isco en Giovani Lo Celso. De bom barstte na een opstootje tussen Pablo Fornals (Betis) en Massimo Perrone van Como, waarna een massale vechtpartij uitbrak.

Uithaal raakt eigen teamgenoot

In de chaos sloeg Betis-aanvaller Cucho Hernández kennelijk richting een tegenstander, maar raakte per ongeluk zijn eigen teamgenoot Natan. Beelden van dit moment zorgden voor ongeloof en hoongelach bij het publiek.

🚨 Things got heated between Cesc Fàbregas' Como and Manuel Pellegrini's Betis… in a preseason friendly! 😱#como #betis pic.twitter.com/ps1kuz6ymR — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 6, 2025

De arbitrage had het er druk mee. Uiteindelijk gaf de scheidsrechter rode kaarten aan zowel Fornals als Perrone. Er was aanvankelijk ook een rode prent voor Héctor Bellerín, maar die werd naderhand herroepen en aan Fornals toegekend.

Overwinning voor Como

Betis knokte zich in de tweede helft terug tot 2–2 dankzij goals van Isco (penalty) en Junior Firpo, maar in blessuretijd besliste Iván Azón de wedstrijd in het voordeel van Como: 3–2.

Angstvallig stil vanuit beide clubs

Vanuit zowel Real Betis als Como kwam nog geen officiële reactie op de massale vechtpartij. Ook op sociale media repte nog geen enkele speler over het incident. Mogelijk worden beide teams hiervoor nog gestraft, al is onduidelijk in welke mate.

Real Betis begint op 18 augustus voor het echie in de Spaanse LaLiga. Dan gaat de ploeg op bezoek bij Elche. Het Italiaanse Como blijft nog even op Spaans grondgebied, voor een duel om de Trofeu Joan Gamper tegen FC Barcelona. Het seizoen gaat officieel van start tegen FC Südtirol in de eerste ronde van de Coppa Italia op 16 augustus.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.