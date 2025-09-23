Raphinha eindigde maandag als vijfde bij de Ballon d'Or-uitreiking. Na het topseizoen van de Braziliaan hadden veel mensen toch verwacht dat hij hoger zou eindigen. Zo ook zijn vrouw Natalia Belloli.

Zij is niet blij met de positie van Raphinha. Hij zag Ousmane Dembélé de Gouden Bal winnen, terwijl zijn teamgenoot Lamine Yamal vlak daarachter tweede werd. De Ballon d'Or zorgde sowieso voor de nodige ophef, vanwege de positie van sommige spelers. Zo werd Virgil van Dijk slechts 28e.

Boven Raphinha eindigden Mohamed Salah van Liverpool, Vitinha van PSG, en dus ook zijn Barcelona-teamgenoot Yamal. Dit viel niet goed bij de vrouw van Raphinha, die via sociale media uithaalde naar de positie van haar man. Ook Neymar was niet blij met de einduitslag.

'Je bent absurd!'

"De straten zullen dit seizoen nooit vergeten! 61 goals/assists! Je bent absurd!", schreef ze, terwijl ze een foto deelde van zichzelf naast de voetballer en hun zoon, genomen tijdens het Gouden Bal-gala in Parijs.

Raphinha won LaLiga (18 goals en 11 assists), de Spaanse beker en Supercup, was topscorer van de UEFA Champions League (13 goals en 9 assists) en scoorde in totaal 34 goals en gaf 25 assists in 57 officiële wedstrijden.

'De echte winnaar'

In de comments is er veel lof voor de Braziliaan. 'De echte winnaar', schrijft iemand. Een andere fan begrijpt er ook niks van: 'Hij is beter dan de nummer één en twee. Ik begrijp het niet en zal het ook nooit begrijpen.' Een landgenoot noemt Raphinha de trots voor alle Brazilianen, zeker voor degenen die in Spanje wonen.

