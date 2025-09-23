Virgil van Dijk was maandag aanwezig bij het Ballon d'Or-gala en kreeg daar te horen dat hij 28e was geworden. 'Volgend jaar meer geluk', schrijft de topverdediger een dag later op Instagram. Maar daar nemen zijn volgers geen genoegen mee.

Van Dijk wist dat alle ogen gericht waren op Lamine Yamal en Ousmane Dembélé (de uiteindelijke winnaar), maar liet de kans om prachtig gekleed naar een gala te gaan niet onbenut. Samen met zijn vrouw Rike Nooitgedagt arriveerde hij in stijl op de rode loper.

De aanvoerder van Liverpool zag dat zijn teamgenoot Mohamed Salah op de vierde plek eindigde, achter Dembélé, Yamal en Vitinha. Liverpool-trainer Arne Slot deed nog mee om de eretitel van coach van het jaar, maar zag Luis Enrique er met de eer vandoor gaan. Hij won onder andere de Champions League met Paris Saint-Germain.

'Je bent beroofd'

Van Dijk werd na zijn ietwat teleurstellende 28e plek overladen met complimenten op Instagram. 'Volgend jaar zal jij met Mo (Salah) strijden om de titel', schrijft een enthousiaste fan. En iemand anders: 'De beste centrale verdediger ter wereld. Je bent beroofd.' Een andere volger benadrukt dat de 34-jarige Van Dijk nog altijd de beste verdediger op deze aardbol is.

Genoeg fans denken terug aan 2019 en noemen Van Dijk de 'echte winnaar van de Ballon d'Or' dat jaar. Lionel Messi won dat jaar de titel voor beste speler ter wereld met 686 punten, de Nederlander eindigde daar vlák achter: 679 punten.

Liverpool in de beker

84-voudig international Van Dijk ging na zijn bezoekje aan Parijs direct weer terug naar Engeland. Dinsdag zit hij nog niet bij de selectie van Liverpool, dat het in de Carabao Cup opneemt tegen Southampton. Ryan Gravenberch en Cody Gakpo krijgen ook rust, terwijl er wel een basisplek is voor Jeremie Frimpong.

