FC Barcelona-ster Aitana Bonmati werd maandag uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld tijdens de uitreiking van de Ballon d'Or in Parijs. Met die titel op zak krijgt ze echter geen voorkeursbehandeling, zo bleek later op het vliegveld.

De 27-jarige Bonmati won dinsdag de Gouden Bal. De Spaanse middenvelder werd voor de derde keer op rij verkozen tot beste speelster van het jaar. Zij versloeg Mariona Caldentey (Arsenal) in de eindstrijd.

Na de uitreiking vloog Bonmati weer vanuit Parijs terug naar Barcelona, met een extra item in haar handbagage. Daar had de topvoetbalster nog plek voor de prestigieuze prijs. De trofee wegt tussen de tien en vijftien kilogram. Hij bestaat niet volledig uit goud en de geschatte waarde bedraagt zo’n 3.000 euro.

De Gouden Bal moest net als alle andere bagage gewoon gecheckt worden bij de security. Bonmati legde de trofee in een bakje om door de scanner te laten gaan. Toen hij daar weer uitkwam, snelde ze zich naar haar kostbare bezit. Het opmerkelijke moment werd vastgelegd op camera voor de sociale media van de Ballon d'Or. De winnares droeg zelfs nog haar galajurk, met daar overheen een trui.

Er wordt pas sinds 2018 een vrouw uitgeroepen tot beste speler van het jaar in een aparte categorie. Bonmati heeft de titel te danken aan een mooi seizoen met FC Barcelona. Ze werd landskampioen met de ploeg en bereikte de finale van de Champions League. Bovendien stond ze met het nationale elftal van Spanje in de EK-finale.

Andere prijzen

Arsenal won afgelopen seizoen de Champions League en werd daarom uitgeroepen tot beste vrouwenteam van het jaar. Sarina Wiegman werd benoemd tot beste coach dankzij haar Europese titel met de nationale ploeg van Engeland.

Bij de mannen was het Ousmane Dembélé die de Ballon d'Or in ontvangst mocht nemen. Hij versloeg de jonge FC Barcelona-ster Lamine Yamal. De 28-jarige vleugelaanvaller kende een uitzonderlijk seizoen. Zijn fenomenale prestaties en successen bij zijn club brachten hem in de positie om de Gouden Bal te winnen.