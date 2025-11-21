Zowel Feyenoord als VfB Stuttgart is bestraft na de rellen tijdens het Europa League-duel in de Duitse stad. Dat heeft de UEFA vrijdg bekendgemaakt. Er zijn forse boetse uitgedeeld.

Stuttgart won begin deze maand met 2-0 van Feyenoord in eigen huis. Dat ging gepaard met veel ongeregelgheden. De thuisploeg wordt beboet met een bedrag van 18.000 euro voor het blokkeren van gangpaden en 25.000 euro voor het schaden van de reputatie van het voetbal en de UEFA.

De straffen voor Feyenoord zijn nog hoger. De Rotterdammers moeten 5000 euro betalen voor het afsteken van vuurwerk, 45.000 euro voor het gooien met objecten en 10.500 euro voor vernielingen in het stadion.

Rellen

De Duitse politie arresteerde op 6 november zestien supporters van de club uit Rotterdam. Zij braken in het stadion door een hek dat hen moest scheiden van fans van de thuisploeg. Supporters van Feyenoord richtten vernielingen aan in bussen en staken op weg naar het stadion veel vuurwerk af. De politie van Stuttgart besloot een waterkanon in te zetten.

De club kwam een dag later met een verklaring. "Ook de teleurstelling van een nederlaag kan natuurlijk nooit aanleiding zijn om over te gaan tot vernielingen", werd er geschreven. "Dergelijk gedrag helpt de club op geen enkele wijze. Feyenoord neemt daar volledig afstand van."

De club werd vorige maand ook al bestraft voor wangedrag van de eigen aanhang. De club moest op last van de UEFA een deel van de tribunes leeg laten tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijden in de Europa League tegen Celtic en Sturm Graz. De UEFA trok na hoger beroep een deel van de straf in. Daarom hoeft alleen bij het Europa League-duel op 27 november tegen Celtic een tribune leeg te blijven. Feyenoord moet wegens het afsteken van vuurwerk en andere onrechtmatigheden nog wel een boete van 88.000 euro betalen.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.