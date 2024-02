Waar en wanneer is de loting van Ajax in de Conference League te zien en wat zijn de mogelijke tegenstanders?

Ajax heeft zich donderdag na een waar voetbalgevecht tegen Bodø/Glimt voor de achtste finales van de Conference League. De ploeg van John van 't Schip kan zich dus opmaken voor een nieuwe wedstrijd in Europa. Hier lees je waar en wanneer de loting voor de achtste finales van de Conference League te zien is en welke tegenstanders het kan treffen in de volgende ronde.

Ajax rekende op miraculeuze wijze af met Bodø. In Amsterdam was het tot de laatste minuut 0-2, maar na een rode kaart voor de bezoekers wist Ajax er toch nog 2-2 van te maken in de blessuretijd. De ploeg van Van 't Schip was uit in Noorwegen de hele wedstrijd minder. Toch won het dankzij een goal van de bekritiseerde Kenneth Taylor in de verlenging.

Ajax op miraculeuze wijze door in Europa: Kenneth Taylor van schlemiel naar held In een wonderbaarlijke wedstrijd is Ajax met hakken over de sloot door naar de achtste finales van de Conference League. Tegen Bodø/Glimt werd het 2-1 voor Ajax maar vraag niet hoe. De wedstrijd was slecht, chaotisch maar werd goed beëindigd door de Amsterdammers.

Ajax begon het seizoen nog in de Europa League, maar eindigde in de groepsfase als derde achter Brighton en Olympique Marseille. Wel hield het AEK Athene achter zich en daardoor mocht het verder in de tussenronde van Conference League. Daarin versloeg het dus de Noren van Bodø. Ajax staat nu in de achtste finales.

Waar en wanneer is de loting te zien?

De loting voor de achtste finales van de Conference League is om 13.00 uur op vrijdag 23 februari. Deze is live te bekijken op ESPN1 en via UEFA.com.

Mogelijke tegenstanders Ajax

Ajax speelt in de volgende ronde tegen een van de acht groepswinnaars uit de Conference League. Deze teams waren direct geplaatst voor de achtste finales en hoefden dus niet een tussenronde te spelen. Dit zijn de mogelijke tegenstanders voor Ajax:

Lille

Maccabi Tel Aviv

Viktoria Plzen

Club Brugge

Aston Villa

Fiorentina

PAOK

Fenerbahçe

Ajax speelt eerst thuis en daarna uit. De heenwedstrijd wordt gespeeld op donderdag 7 maart en de return is precies een week later op 14 maart.