Ajax op miraculeuze wijze door in Europa: Kenneth Taylor van schlemiel naar held

In een wonderbaarlijke wedstrijd is Ajax met hakken over de sloot door naar de achtste finales van de Conference League. Tegen Bodø/Glimt werd het 2-1 voor Ajax maar vraag niet hoe. De wedstrijd was slecht, chaotisch maar werd goed beëindigd door de Amsterdammers.

Ajax trok met een behoorlijk gehavend elftal ten strijde. Waar Steven Berghuis weer terug was, was juist Jordan Henderson weer afwezig. Ook Kenneth Taylor en Jaydon Banel waren hun basisplekken kwijt. In het koude Noorwegen werd Ajax direct vastgezet en werd meteen duidelijk dat het een lastige avond zou worden.

Kansen Bodø/Glimt

De kansen waren er voor Bodø/Glimt en Ajax had het aan keeper Diant Ramaj te danken dat het nog 0-0 stond. Ajax kwam niet van eigen helft af en loste in de eerste dertig minuten precies 0 schoten op doel. Het was wachten op een doelpunt van de Noren. Toen was daar ineens Steven Berghuis in de 33e minuut. Een inworp van Ajax kwam bij Brian Brobbey terecht en die gaf hem af op de aanvoerder. Berghuis schoot de bal vervolgens verwoestend in de kruising: één schot, één goal voor Ajax.

Tegenvallers Ajax

Na de goal kreeg Ajax wat tegenvallers te verwerken. Het spel bleef slecht en Bodø/Glimt kwam alweer bijna op gelijke hoogte, maar Ramaj hield Ajax op voorsprong. Vlak voor rust moest Brobbey geblesseerd van het veld en werd vervangen door Akpom. Na de rust moest er weer iemand van het veld: Josip Sutalo. Ditmaal kwam er niemand voor in de plaats; hij kreeg namelijk rood van de scheidsrechter nadat hij de doorgebroken Hakon Evjen van zijn sokken liep.

Chaos

De misère leek helemaal compleet voor Ajax toen in de corner die na de rode kaart volgde de bal van de lijn werd gehaald door Sosa met zijn arm. De scheidsrechter liet eerst het spel doorgaan maar stopte halverwege een aanval toch het spel en liep naar het scherm. Hij gaf echter een vrije trap voor Ajax na een overteding op Ramaj en geen penalty voor de handsbal erna.

Ajax werd nog verder in het zadel geholpen door de scheidsrechter, de doelpuntenmaker van vorige week in Amsterdam mocht na twee gele kaarten ook gaan douchen. Hij gooide een bal tegen Berghuis aan waar hij geel voor kreeg en even later stond hij op de voet van Mannsverk. Twee keer geel is in Noorwegen ook rood, dus stond Ajax 10 tegen 10.

Vrouwen, kinderen eerst

In de slotfase was het allang geen voetbal meer dat werd gespeeld in Noorwegen. Ajax verdedigde de voorsprong met alles wat ze hadden en Bodø/Glimt raakte alleen maar meer gefrustreerd. Toch brak Bodø/Glimt door de Ajax-muur heen. In de 84e minuut schoot Patrick Berg van afstand binnenkant paal binnen, 1-1 vlak voor het einde van de reguliere speeltijd.

Verlengen

In de blessuretijd scoorde Bodø/Glimt nog eens en leek het doek te vallen voor Ajax, maar de scheidsrechter floot direct voor buitenspel. Het werd verlengen in Noorwegen en ook daar was de thuisploeg heer en meester. Invaller Zugelj had zelfs moeten scoren, hij omspeelde Ramaj maar schoot voor leeg goal meters naast.

Kenneth Taylor schopt Ajax naar achtste finales

Uitgerekend de jongen die volle bak kritiek over zich heen kreeg is de man die Ajax redde. In de verlenging slingerde hij de bal voor, maar die zeilde zo het goal in. Hij zette daarmee Ajax op 2-1 en dat was de eindstand. De laatste vijf minuten hield Ajax stand dankzij Ramaj en de lat. Zo zijn zij - na een historische, bizarre wedstrijd - door naar de achtste finales.