Waarom de gastlanden van het EK 2028 niet automatisch plaatst zijn voor hun eigen toernooi

Het organiseren van een EK of WK is voor sommige landen de ideale manier om zeker te zijn van plaatsing voor het toernooi. Maar die vlieger gaat voor het EK 2028 niet helemaal op. Er zijn namelijk liefst vier gastlanden.

Engeland, Ierland, Schotland en Wales doen als organisatoren van het EK voetbal in 2028 alsnog mee aan de kwalificatiewedstrijden. Ze proberen zich als groepswinnaar of een van de beste nummers 2 op eigen kracht te kwalificeren. Voor de beste twee van deze landen die daar niet in slagen, heeft de Europese voetbalbond UEFA nog twee tickets klaarliggen.

In een ideaal scenario (voor die landen) plaatsen er in ieder geval twee zich rechtstreeks, zodat de andere twee landen ook zeker zijn van deelname. 20 van de 24 deelnemende landen plaatsen zich als groepswinnaar of als een van de acht beste nummers 2 van de kwalificatiepoule voor het volgende EK.

Play-offs

De play-offs gaan vervolgens tussen de overgebleven nummers twee én de hoogst geklasseerde niet-gekwalificeerde groepswinnaars van de volgende Nations League. In die play-offs worden tussen de twee en vier tickets voor het EK 2028 verdeeld, afhankelijk van hoeveel gastlanden zich automatisch plaatsen.

Normaal gesproken zijn de organisatoren van een EK automatisch geplaatst, maar omdat dit nu om vier teams gaat, heeft de UEFA voor deze constructie gekozen. Daar is het uitvoerend comité van de bond woensdag in Bilbao mee akkoord gegaan.

Nederlands elftal moet nog beginnen aan kwalificatie WK 2026, maar loopt toch al achter de feiten aan Het Nederlands elftal werd zondag uitgeschakeld in de Nations League door Spanje en dus kan het vizier nu op de kwalificatie voor het WK van 2026. Oranje begint daar echter wel aan met een achterstand op de concurrentie en dat heeft alles te maken met de zinderende dubbele ontmoeting tegen de Spanjaarden.

Oranje

Het Nederlands elftal is nog niet met het EK bezig, want de kwalificatie voor het WK 2026 moet nog beginnen. Op 7 juni neemt Oranje het op tegen Finland, drie dagen later wacht het duel met Malta. De mannen van bondscoach Ronald Koeman zitten verder in de poule met Polen en Litouwen. De nummer één uit de poule is zeker van het WK, de nummer twee maakt nog kans via de play-offs.