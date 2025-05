Succescoach uit de Eredivisie 'zal hopen na Ronald Koeman bondscoach te worden'

Afgelopen seizoen was een behoorlijke rollercoaster voor Peter Bosz. Hij ging van schlemiel naar held in een korte tijd. Hij lacht de kritiek weg, zei hij toen het kampioenschap binnen was. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine werd zijn toekomstperspectief besproken. Wat staat de oudste kampioen van Nederland te wachten?

Het kan snel gaan: zo ben je tot je 60e nog nooit kampioen geworden in een rijke carrière, en daarna word je het tweemaal achter elkaar. Het gebeurde voor Peter Bosz. de 61-jarige trainer is daarmee de oudste trainer die kampioen werd in de Eredivisie, een mooie mijlpaal voor de trainer.

Maar het had weinig gescheeld of hij had de kop van jut kunnen worden bij PSV. In een periode dat het wat minder liep bij PSV, bleef hij vasthouden aan zijn aanvallende speelstijl wat af en toe resulteerde in puntverlies. Hij kreeg veel kritiek, maar lacht die mensen nu uit. Zo vertelde hij na afloop van het kampioensduel. Nu is de grote vraag: wat nu?

Toekomst Peter Bosz

Robert Maaskant denkt het te weten: "Hij blijft nog gewoon een jaar bij PSV, misschien nog wel twee of drie jaar. Ik denk dat die man daar prima op zijn plaats is. En dan zal hij hopen dat hij nog bondscoach kan worden na Ronald Koeman."

Maaskant erkent wel dat het inderdaad anders had kunnen lopen. "Als PSV niet kampioen was geworden, dan was er veel meer kritiek op hem gekomen. Na zo'n kampioenschap is het feest in Eindhoven, maar weken geleden schreeuwden al die mensen om Peter Bosz' zijn scalp. Dat lag natuurlijk heel dichtbij", legt hij uit.

Dan vraagt presentator Rick Kraaijeveld of Bosz weg was geweest als PSV geen kampioen was geworden. "Dat denk ik niet", zegt Maaskant. "Ik denk dat de leiding van PSV heeft laten zien dat ze verder kijken dan korte termijn-resultaten. Ik denk dat Bosz goed past bij wat PSV wil naar een nieuw elftal toe."

