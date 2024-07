Waarom er geen troostfinale (strijd om plek drie) is op het EK 2024 voor Nederland

De verliezers in de halve finale op het EK voetbal moesten direct hun spullen pakken en naar huis. Zij hoefden zich niet meer op te maken voor de troostfinale, de strijd om plek drie. Zo zat het toernooi er voor Nederland na de verloren halve finale direct op.

Op het WK is er altijd nog een troostfinale. Zo won Nederland in 2014 nog de strijd om plek drie tegen Brazilië, met 3-0. Toch een medaille voor de Oranje-selectie. Maar nu het Nederlands elftal er woensdag uitvloog tegen Engeland, is er dus geen strijd meer om het brons. Waarom niet?

Derde plekken Nederland

De reden is simpel: de UEFA vindt het seizoen al lang genoeg voor de spelers. Het zou voor de verliezers in de halve finale nog een zevende wedstrijd betekenen. Al sinds 1980 mogen twee landen de derde plek op het EK delen. Het Nederlands elftal werd gedeeld derde in 1992, 2000 en 2004. En dat is nu, in 2024, dus weer het geval.

De spelers van Frankrijk gaan na de nederlaag tegen Spanje op dinsdagavond dus naar huis. Spanje was met 2-1 te sterk en neemt het zondag in de finale van het EK op tegen Engeland. Die wedstrijd begint om 21:00 uur.

Oranje in de halve finale

Oranje behaalde door de zege op Turkije voor de zesde keer een halve finale van het EK voetbal. Pas één keer haalde het vervolgens ook de finale, die ook werd gewonnen. In 1988 was Nederland de beste van Europa, door de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Marco van Basten en Ruud Gullit maakten toen de doelpunten. Ronald Koeman stond destijds centraal achterin bij Nederland en is nu de bondscoach van het huidige Nederlands elftal.

Nederland uitgeschakeld op EK

Het lukte Oranje echter niet om de eindstrijd te behalen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman ging in de kraker met Engeland met 1-2 onderuit. Invaller Ollie Watkins velde in de laatste minuten van de wedstrijd het vonnis over Nederland. En dus speelt Engeland zondag in Berlijn de finale tegen Spanje. De 'mannen van Koeman' pakten hun koffers en zijn inmiddels weer weg uit Duitsland.

