Droom Oranje in duigen na dreun Engeland in absolute slotfase van EK-kraker

Het Nederlands elftal was dicht bij de eindstrijd op het EK, maar moest in de allerlaatste minuut een pijnlijke nederlaag tegen Engeland slikken. Beide ploegen leken op weg naar een verlenging, maar daar stak Ollie Watkins een stokje voor. De clash eindigde in 1-2, waardoor Engeland in de finale staat.

Er stond een finaleplek op het spel bij Nederland - Engeland. Met die boodschap stapten de spelers van Oranje het veld op en dat deden ze met verve. Xavi Simons begon geweldig aan de wedstrijd en beloonde zijn goede spel met een prachtige doelpunt. De veel bekritiseerde middenvelder bewees het tegendeel en schoot van ruim twintig meter keihard in het doel: 1-0.

Engeland gelukkig op gelijke hoogte

Na de 1-0 van Simons leek Engeland wakker geschud. De Engelsen testten Bart Verbruggen flink, maar de goalie hield zijn doel knap schoon. Totdat Denzel Dumfries in de 18e minuut te laat kwam bij Harry Kane. Scheidsrechter Felix Zwayer beoordeelde het pas na ingrijpen van de VAR als een overtreding en wees alsnog naar de stip. Kane schoot de bal met een goede schuiver in het doel: 1-1.

Memphis Depay geblesseerd

Het meest opvallende moment kwam vlak voor rust met het uitvallen van Memphis Depay. De aanvalsleider van Nederland greep naar zijn hamstring en moest noodgedwongen worden gewisseld. Koeman gunde Joey Veerman zijn revanche, na zijn dramatische pot tegen Oostenrijk.

Weinig risico's bij beide ploegen

In de tweede helft was het wachten op kansen. De opdracht voor zowel Engeland als Nederland was duidelijk: niet te veel risico's nemen. Pas in de 63e minuut kon de eerste kans van de tweede helft worden genoteerd. Virgil van Dijk schoot uit een voorzet van Veerman hard op het doel, maar doelman Jordan Pickford redde knap.

Doelpunt Engeland afgekeurd

In de tachtigste minuut leek Engeland de winnende goal binnen te schieten. Kyle Walker gaf een geweldige voorzet, die hard werd binnen geschoten door Bukayo Saka. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Pijnlijk slot Oranje

In de 91e minuut ging het alsnog mis voor Oranje. Ollie Watkins draaide knap weg bij Stefan de Vrij en schoot keihard raak: 1-2. Daarmee valt de droom van Nederland om de finale te halen in duigen. Een pijnlijke avond voor de ploeg van Ronald Koeman.

