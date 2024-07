Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de volgende wedstrijd?

Het EK voetbal zit erop voor het Nederlands elftal. Na de verloren halve finale tegen Engeland (2-1), reizen de spelers van Oranje weer naar huis. Géén troostfinale. Wanneer komt Nederland dan weer in actie?

De mannen van bondscoach Ronald Koeman werden slechts derde in de poule, maar revancheerden zich in de achtste finales tegen Roemenië. In de kwartfinales werd Turkije na een zenuwslopend gevecht verslagen, waardoor Oranje het in de halve finale tegen Engeland mocht opnemen. Door een late goal van Ollie Watkins werd het 2-1 voor de Engelsen, die in de finale tegen Spanje spelen.

Het Nederlands elftal speelt géén troostfinale, omdat de UEFA niet aan de wedstrijd om de derde plek doet.

Waarom er geen troostfinale (strijd om plek drie) is op het EK 2024 De verliezers in de halve finale op het EK voetbal mogen hun spullen pakken en naar huis. Zij hoeven zich niet meer op te maken voor de troostfinale, de strijd om plek drie. Het toernooi zit er dus op voor Nederland.

Wanneer wordt de EK-finale gespeeld?

De finale van het EK is op zondag 14 juli. De aftrap is om 21.00 uur. Spanje won dinsdag met 2-1 van Frankrijk in de andere halve finale.

Tegen wie speelt Nederland?

De volgende interland van Nederland is op zaterdag 7 september. Oranje speelt dan in de groepsfase van de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina. Dat duel wordt in het Philips Stadion in Eindhoven gespeeld. Drie dagen later neemt Nederland het in de Johan Cruijff Arena op tegen Duitsland.

Het vierde land in die poule is Hongarije. Alle zes de groepswedstrijden in de Nations League worden nog vóór 2025 gespeeld.

