Eind vorige maand kwam Diogo Jota samen met zijn broer om het leven bij een verkeersongeval. De Portugees was enorm geliefd bij zijn club Liverpool, de fans en zijn teamgenoten. Zo ook bij oud-Willem II'er Kostas Tsimikas, die de overleden Jota heeft vereeuwigd op zijn lichaam.

De 29-jarige Tsimikas liet de Engelse tekst "wish you were here, 20" op zijn linkerhand tatoeëren. Die 20 duidt op het rugnummer van Diogo Jota, de tekst is: "Ik wou dat je hier was." Ook de initialen van zijn overleden zaakwaarnemer Andreas Kyriakopoulos, met wie Tsimikas een hechte band had, werden toegevoegd.

Emotioneel afscheid

Tsimikas schreef ook een emotioneer eerbetoon aan zijn ontvallen teamgenoot. De twee kwamen samen in 2020 naar de club. "Wij waren de nieuwe jongens in de stad. We hebben samen enkele van onze mooiste momenten van onze carrière gedeeld en gevierd. Voor een van onze laatste heb je tegen mij gezegd: 'Jij geeft voor, ik scoor'. En dat is wat er gebeurd is. We hebben gelachen en over veel gepraat", schreef Tsimikas.

"Je was een bijzondere speler, een bijzondere man, een echte legende Diogo. Je zal altijd herinnerd worden en altijd geliefd worden", waren de woorden van de Griek. "Mijn hart en mijn gebeden zijn bij jullie Rute, jullie jongens, jullie kleine meid, jullie familie en iedereen die liefhad en wachtte tot jullie naar huis gingen. Jij en je broer André zullen voor altijd gemist worden."

Nieuwe tattoo voor overleden Jota

Tsimikas liet de tatoeage zetten bij een tattoo-shop in Athene. 'Sommige banden gaan verder dan voetbal. Deze is voor altijd', werd erbij gezet. 'Van teamgenoten tot broers. Van Griekenland tot Engeland. Van dromen naar Anfield.'

Trouwdag Jota en echtgenote

Jota trouwde in juni met zijn jeugdliefde Rute Cardoso. Zij liet met een tranentrekkende post op Instagram voor het eerst van zich horen.