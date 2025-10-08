Hakim Ziyech had de hoop om zijn voetbalcarrière weer nieuw leven in de blazen, maar de club waar hij een akkoord mee had heeft zich uit de onderhandelingen teruggetrokken. De 32-jarige middenvelder is nog altijd clubloos nadat hij in mei 2025 zijn laatste wedstrijd speelde voor Al-Duhail SC. Een topclub in Roemenië ziet het niet in Ziyech zitten.

Dagenlang was Ziyech in onderhandeling met topclub CFR Cluj, waar de middenvelder hoopte weer op Europees niveau te mogen spelen. Hij had zelf al akkoord gegeven op het voorstel van de club, maar de eigenaar van Cluj heeft een transfer alsnog geblokkeerd. In het Roemeense Prosport geeft hij tekst en uitleg over het waarom.

'Het is mislukt'

"Het is mislukt, we hebben ons teruggetrokken uit de gesprekken", zegt Nelutu Varga over de geklapte deal. "Hij heeft een probleem met zijn linkerknie. Hij is een heel goede jongen, maar ik zou niet zoveel geld riskeren voor een speler die medische problemen heeft. Ik heb hem ook gezien tijdens de oefenwedstrijden tegen Galatasaray en hij leek met enige angst te spelen."

'Hij wilde 2,5 miljoen euro per jaar'

Daarmee was voor de eigenaar van Cluj de kous af. "We hebben besloten ons terug te trekken uit de gesprekken. Het spijt me, want hij is een bijzondere jongen, maar we willen geen enkel risico nemen. Hij wilde 2,5 miljoen euro per jaar en ik zou dat geld niet aan een speler hebben gegeven die we niet zouden kunnen gebruiken. Wij gaan op zoek naar een andere speler die gezond is en we zijn er zeker van dat hij ons kan helpen."

Van top naar flop

Ziyech beleefde zijn hoogtijdagen in de Eredivisie bij FC Twente en Heerenveen, alvorens hij naar Ajax trok. Daar brak hij ook internationaal door, met verbazingwekkende optredens in de Champions League. Hij verdiende een transfer naar Chelsea, maar daar startte zijn teloorgang. Door blessures en moordende concurrentie kwam hij op Stamford Bridge nauwelijks uit de verf en belandde hij via Galatasaray bij Al-Duhail in Qatar. Daar vertrok hij alweer na vier maanden. De Marokkaans international moet snel een nieuwe club vinden, om überhaupt in beeld te komen bij de nationale ploeg richting het WK van volgend jaar zomer. Marokko is al geplaatst.