Wayne Rooney heeft een nieuwe trainersjob in het Championship

Wayne Rooney (38) heeft een nieuwe job: hij wordt trainer van Plymouth Argyle. Die club uit het zuidwesten van Engeland komt uit in het Championship. Voor Rooney is het zijn vierde klus als trainer.

De voormalig aanvaller van onder meer Manchester United was eerder in 2024 drie maandjes trainer van Birmingham City. Die club degradeerde uit het Championship. Bij Plymouth is Rooney de opvolger van Jan Foster. Zijn andere twee werkgevers waren Derby County en het Amerikaanse DC United.

Perfecte stap

Toen de club het nieuws de wereld in slingerde, zat Rooney bij de BBC in de studio om voor te beschouwen op de finale van de FA Cup (Manchester City tegen Manchester United). "Dit is de perfecte vervolgstap", zei Rooney over zijn keuze. Ook tijdens het EK voetbal 2024 te Duitsland zal Rooney opdraven bij de BBC.

'Opruiming bij Manchester United', clubicoon komt met opmerkelijke oplossing voor Erik ten Hag Manchester United mag dan woensdagavond hebben gewonnen van Newcastle United, de ploeg maakte op een United-legende voor de zoveelste keer dit seizoen nauwelijks indruk. De club zou er goed aan doen om alle spelers, op één na, weg te doen. Dat vindt Wayne Rooney.

Prijzenkast Wayne Rooney

Rooney brak als speler op jonge leeftijd door bij Everton en vervolgens Manchester United. Hij zag er als tiener al heel bonkig en onverzettelijk uit, wat hem hielp om door verdedigingen heen te bulldozeren. Hij werd vijf keer Engels landskampioen en won eenmaal de Champions League met Manchester United.