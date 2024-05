'Opruiming bij Manchester United', clubicoon komt met opmerkelijke oplossing voor Erik ten Hag

Manchester United mag dan woensdagavond hebben gewonnen van Newcastle United, de ploeg maakte op een United-legende voor de zoveelste keer dit seizoen nauwelijks indruk. De club zou er goed aan doen om alle spelers, op één na, weg te doen. Dat vindt Wayne Rooney.

De voormalig spits van de club schuift regelmatig als analist aan bij Sky Sports als er wedstrijden van United zijn. Zo ook bij Manchester United - Newcastle United, dat woensdag in een 3-2 zege eindigde voor trainer Erik ten Hag. Hoewel de sfeer op Old Trafford goed was, zat Rooney vooral in de kritische modus.

"Je moet een team gaan bouwen om Bruno Fernandes heen", begon Rooney zijn analyse. "Hij heeft kwaliteit en grinta om voor alles te willen vechten. Daarna denk ik dat je van alle andere spelers af moet." Daarmee doelt de Engelsman op letterlijk iedereen, behalve de jonge spelers als Amad Diallo en Kobbie Mainoo.

'Grote schoonmaak'

"Er moet een grote schoonmaak gehouden worden in de selectie van United. Dat is echt zo. Dat zal niet in het komende jaar gebeuren, maar wel over de komende jaren", zei Rooney bij Sky Sports. De namen van spelers als Harry Maguire, Diogo Dalot en André Onana komen voorbij. "Ze doen het leuk, maar om in deze competitie te strijden met clubs als Manchester City, Liverpool en Arsenal, heeft United echt betere spelers nodig dan hen."

Gat

Over Ten Hag, die na de wedstrijd tegen Newcastle nog een emotionele speech op het veld gaf, zeiden zowel Rooney als de andere Andy Cole niets. De Nederlandse trainer doet er alles aan om bij United te kunnen blijven en te werken aan het project om de club te reorganiseren en weer naar de top te brengen. Volgens Cole gaat dat echter niet zomaar en snel lukken. "Alleen al als je kijkt naar het gat tussen United en Manchester City, dan zegt dat genoeg. De komende jaren zal dat gat echt niet gedicht worden."