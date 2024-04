Wayne Rooney verbaast vrienden met bizarre onthulling: 'Als ik alleen in bed ben...'

Wayne Rooney (38) heeft tegenover zijn gamebuddy's onthuld wat hij elke avond voor het slapen gaan doet. Toen de voormalig speler van onder meer Manchester United dat begon te vertellen, hielden ze natuurlijk hun adem in. Zou er een ranzig verhaal komen?

De Engelse ex-spits is onderdeel van het gameteam Girth N Turf. Tijdens een spelletje FIFA Pro Clubs hadden de gasten contact met elkaar via hun koptelefoons. En in plaats van dat de in Liverpool geboren Rooney nadacht over tactiek of de juiste combinaties op zijn controller, begon hij te vertellen over zijn slaapkamerrituelen.

"Als ik alleen in bed ben", zo begon hij, "dan slaap ik met de föhn aan. Die blaast de hele nacht door terwijl ik slaap."

Stroomrekening

Rooney ging er eens goed voor zitten om verder uit te weiden over zijn merkwaardige gewoonte. "Ik zet het ding op koud. Het ligt in het bed naast me en blaast op mijn hoofd. Ik heb ook twee ventilatoren naast mijn bed staan." Waarna zijn vrienden zeggen dat de stroomrekening wel aardig op zal lopen in huize Rooney. Ook waarschuwen ze hem dat op een dag (of nacht) zijn huis in de fik zal vliegen.

Alex Ferguson

Vervolgens maakte een van hen de link tussen een föhn en de trainer van Manchester United toen Rooney er speelde. Dat was Alex Ferguson, en de Schot had de gewoonte om vlakbij spelers te staan en keihard in hun gezicht te brullen. Dat werd 'the hairdryer treatment' genoemd: alsof een föhn tegen je oor staat te toeteren en je achterover wordt geblazen. "Je hebt vast een trauma opgelopen door het schreeuwen van Fergie!", grapt een van zijn maten.

Rooney brak op jonge leeftijd door bij The Red Devils. In 2010 wilde hij de club verlaten. Dat verzoek viel niet in goede aarde bij Ferguson. Volgens The Daily Mail is sindsdien hun relatie verslechterd.