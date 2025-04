Rafael van der Vaart wekt verbazing met voorspelling over titelstrijd tussen Ajax en PSV: 'Echt waar?!'

Ajax leek de titel al nagenoeg binnen te hebben, maar door de oorwassing op bezoek bij FC Utrecht is er toch weer een beetje spanning gekomen in de strijd om het landskampioenschap. Oud-speler Rafael van der Vaart wekte zondag verbazing door een uitspraak over hoe hij het seizoen ziet eindigen.

Ajax had na de winterstop nog geen wedstrijd verloren in de Eredivisie, maar op Eerste Paasdag ging het helemaal mis in Utrecht. De Amsterdammers gingen ondanks een sterk eerste half uur met maar liefst 4-0 onderuit en dat baart zorgen bij Van der Vaart, die de club nog altijd een warm hart toedraagt.

Voorspelling over titelstrijd

PSV was al afgeschreven in de titelstrijd, maar hij ziet een scenario voor zich waarin de ploeg uit Eindhoven alsnog met de schaal in handen staat. "Ik denk dat als PSV alle wedstrijden wint, worden ze kampioen", vertelt hij in Studio Voetbal. Het zorgt voor grote verbazing bij presentator Sjoerd van Ramshorst. "Echt waar?!", roept hij uit. "Ja, maar dan moeten ze alles winnen", bevestigt de oud-international.

Van der Vaart geeft coach Francesco Farioli vervolgens wel nog een compliment: "Weet je wat hij goed gedaan heeft? Je hebt allemaal spelers, zoals Weghorst, Berghuis en Brobbey. Iedereen schikt zich in zijn rol. Dat vind ik best wel apart, want je hebt toch ambitie om te spelen? Om uit te blinken? Het lijkt wel alsof iedereen heeft: ik ben niet in vorm, we doen het maar met z'n allen."

'Het is ook wel heel lullig'

De oud-speler verwacht dat de nederlaag iets losmaakt binnen de selectie: "Dat hoop ik wel, want anders ga je het niet halen." Tafelgenoot Theo Janssen denkt niet dat de spelers zich heel druk maken: "Ze realiseren zich ook wel dat ze een geweldig siezoen drsaien en dat dit een keer kan gebeuren. Als ze kritisch kijken, ze hebben niet echt uitblinker. Het is ook niet meer dan een redelijk team."

Van der Vaart is van mening dat de uitslag niet helemaal het spelbeeld laat zien. "Het is ook wel lullig dat je eigenlijk een van je betere eerste helften van het seizoen speelt en je verliest 4-0. Dus dan maar slecht spelen en winnen."

Titelstrijd

Ajax staat nog altijd negen punten voor, maar PSV heeft nog een wedstrijd tegoed. Als de Eindhovenaren die winnen dan is het verschil zes punten met nog vier duels te gaan. Doordat PSV een veel beter doelsaldo heeft, moet Ajax dus minimaal zeven punten halen uit de laatste vier duels. Dat lijkt geen onmogelijke opgave, want de koploper speelt nog drie keer thuis.

