Wéér kritiek op Arsenal-speler Bukayo Saka na gemiste kans voor open doel in halve finale Champions League

Arsenal-speler Bukayo Saka heeft 'zijn team weer in de steek gelaten', dat schrijven verschillende Engelse voetbalfans op sociale media. De Brit ligt wéér onder vuur nadat hij een cruciale kans miste, dit keer in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Saka hield Arsenal nog in leven nadat PSG in de return op 2-0-voorsprong was gekomen. Hij maakte de aansluitingstreffer in minuut 76. Vlak daarna miste hij echter een kans voor open doel, en dat werd hem niet in dank afgenomen.

PSG mag dromen van verlossende Champions League-zege en treft Inter van Dumfries en De Vrij in de finale De Champions League-droom van Jurriën Timber en Arsenal stopt in Parijs. Paris Saint-Germain won met 2-1 in eigen huis, waardoor Arsenal over twee wedstrijden met 3-1 verliest. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij mogen zich met Inter dus gaan opmaken voor een finale tegen PSG, dat hoopt op de eerste Champions League-trofee ooit.

In Engeland is er flinke kritiek op de 23-jarige aanvaller. "Als hij had gescoord zouden de laatste 10 minuten nog spannend zijn geweest. Hij had moeten scoren, maar hij deed het niet", zei een analist bij TNT Sports. "Hij hoefde hem alleen maar binnen te tikken."

Op X zijn de reacties op de cruciale misser van Saka ook niet mals. "Saka laat zijn team in de steek in grote wedstrijden", klinkt het veelvuldig. Daarbij wordt verwezen naar de gemiste penalty van Saka in de EK-finale tussen Engeland en Italië. Dat kwam hem op de nodige haatdragende en zelfs racistische reacties te staan.

Rafael van der Vaart

Hij miste ook al een strafschop in het Champions League-duel met Real Madrid en kreeg toen kritiek vanuit Nederland. Analist Rafael van der Vaart had geen goed woord over voor Saka."H ij denkt hier: 'Ik ga hier de show stelen', het is een schande. Hij is een heel normale speler, die elke dag zijn best moet doen. Als Lionel Messi dit doet, dan zegt iedereen: 'dat is niet slim, maar hij heeft het wel bewezen'. Saka denkt dat hij nu al bij de top van de wereld hoort..."

De ploeg van Mikel Arteta loopt de Champions League-finale dus mis. Daarin neemt PSG het op tegen Inter, dat dinsdagavond na verlenging won van FC Barcelona.

