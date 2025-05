'Bijzondere vrouw' Hélène Hendriks krijgt steun van collega voor operatie: 'Heel belangrijk in het vak'

Presentatrice Hélène Hendriks is binnenkort een tijdje niet op tv te zien. Ze moet een noodzakelijke operatie ondergaan en slaat daarom de eerste weken van het programma 'De Oranjezomer' over. Collega Jack van Gelder steekt haar een hart onder de riem.

Sportverslaggever Van Gelder is een vaste gast in het praatprogramma van Hendriks, maar ook hij zal de eerste uitzendingen afwezig zijn. Hélène wordt vervangen door Johnny de Mol. De presentatrice zal wegens de operatie ook een tijdje in een rolstoel zitten.

Oud-voetballer Jan van Halst deelt emotionele momenten met zijn gezin: 'Binnen een minuut lagen de tissues op tafel' Oud-voetballer Jan van Halst heeft woensdag zijn boek Kopzorgen gepresenteerd. In de autobiografie is hij openhartig over emotionele momenten en zijn worstelingen met faalangst. "Ik heb heel veel dingen meegemaakt."

"Ja, Hélène is er een paar weken uit", bevestigt Van Gelder aan Sportnieuws.nl "Dan ben ik er ook een paar weken uit, omdat Johnny voor een andere opzet kiest. Als Helene er is, ben ik er weer."

Bijzondere vrouw

Voor de 74-jarige was het even schrikken dat Hendriks onder het mes moet. "Ja, buitengewoon vervelend. Maar zij is een ijzeren hein. We weten dat ze binnenkort geopereerd moet worden, maar ze zit ook deze week nog bij Ziggo op een stoel." Daar presenteert ze dinsdag- en woensdagavond de Champions League.

LIVE Champions League | Domper voor Jurriën Timber en Arsenal na goede start: PSG komt met kanonskogel op voorsprong De klus van Arsenal en Jurriën Timber is een stuk moeilijker geworden in Parijs. Na een geweldige start van de Engelsen is het Paris Saint-Germain dat op voorsprong komt in eigen huis. Een geweldige trap van Fabian Ruíz vloog langs de kansloze David Raya. Kan Arsenal dit nog omdraaien? Volg het duel hier live.

"Het is wat dat betreft een bijzondere vrouw. Waarmee het bijzonder prettig werken is", zegt Van Gelder vol lof. "En wat heel belangrijk is, überhaupt in het leven, maar zeker ook in het vak, is dat iemand evenwichtig is. Dat je weet wat je aan iemand hebt. En we hebben gewoon een hele goede verstandhouding."

Presentatrice Hélène Hendriks ondergaat noodzakelijke ingreep: 'Anders gaan ze speculeren' Kijkers van 'De Oranjezomer' moeten het in het begin doen zonder presentatrice Hélène Hendriks. Zij moet onder het mes, waardoor ze een paar afleveringen gaat missen.

Hendriks liet eerder in Vandaag Inside weten dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over haar gezondheid. "Ze wilden dat ik het even zou vertellen, want anders gaan ze allemaal speculeren. En mensen zien je in een rolstoel en dan denken ze het ergste. Maar over twee weken..." "Operatie en dan komt het weer helemaal goed", vulde Wilfred Genee aan. "Dan komt het gewoon weer goed."