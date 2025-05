PSG mag dromen van verlossende Champions League-zege en treft Inter van Dumfries en De Vrij in de finale

De Champions League-droom van Jurriën Timber en Arsenal stopt in Parijs. Paris Saint-Germain won met 2-1 in eigen huis, waardoor Arsenal over twee wedstrijden met 3-1 verliest. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij mogen zich met Inter dus gaan opmaken voor een finale tegen PSG, dat hoopt op de eerste Champions League-trofee ooit.

Waar het vorige week Paris Saint-Germain was dat uit de startblokken schoot in Londen, was dat nu precies andersom. Arsenal moest en zou scoren in Parijs, daar hadden ze alles voor over. Met écht Engels voetbal werd alles richting de zestien van PSG gepompt. Via Martin Odegaard, Declan Rice (met Timber als aangever) en Grabriel Martinelli kwamen ze binnen vijf minuten drie keer dichtbij. Gianluigi Donnarumma wist wat voor avond het zou gaan worden voor hem.

Inter-held Denzel Dumfries laat eerste Sparta-trainer nog altijd versteld staan: 'Dat had zelfs ik niet kunnen voorzien' Voor de tweede keer in zijn carrière staat Denzel Dumfries in de finale van de Champions League. Nadat hij in een ongekend, historisch tweeluik bij maar liefst vijf doelpunten betrokken was. Pieter Schrassert Bert was zijn eerste trainer bij Sparta in de A1 en is apetrots. “Zo'n persoon in jouw team hebben, is goud voor een trainer.” Een verhaal over Dumfries en zijn weg naar de top.

Doelpunt PSG

Maar zoals dat wel vaker gebeurt, is het dan toch raak aan de andere kant. Na een ongelukkige overtreding van Declan Rice op een gevaarlijke plek, scoorde Paris Saint-Germain. De vrije trap werd in eerste instantie nog goed geblokt door Arsenal, maar de afvallende bal werd snoeihard door Fabian Ruiz binnen geschoten. David Raya was kansloos en Arsenal stond 0-2 achter over twee duels.

Commentator Inter - FC Barcelona doet schokkende onthulling: 'Fijn dat het verschil niet te horen was' Voetbalfans konden dinsdagavond genieten van de spectaculaire halve finale van de Champions League tussen Internazionale en FC Barcelona én het commentaar van Wytse van der Goot. Toch doet hij een dag later een schokkende onthulling over zijn beleving van de wedstrijd.

Oppermachtige Donnarumma

In het eerste deel van de tweede helft bleven grote kansen uit, vooral ook omdat PSG nog beter de stop in het putje had gestopt. Als Arsenal voor de goal kwam, was daar nog altijd Donnarumma. Ze hoopten op de snelle omschakeling, waardoor zij ook af en toe gevaarlijk werden. Maar eigen bleven grote kansen uit, wat slecht nieuws betekende voor Arsenal. Een finaleplaats raakte steeds verder uit zicht.

Vreemde pingel

Het leek al helemaal onmogelijk te worden toen Paris Saint-Germain uit het niets een penalty kreeg. Terwijl het spel gewoon door ging werd de scheidsrechter ineens naar het scherm geroepen voor een handsbal. Wat bleek: een geblokt schot van Hakimi kwam tegen de hand van Myles Lewis-Skelly in de zestien van Arsenal. De arm stond blijkbaar in een natuurlijke houding, waardoor de bal op de stip ging.

Nederlandse 'meester van het strafschopgebied' schittert op schattige beelden na winst op Barcelona Stefan de Vrij mag zich samen met land- en teamgenoot Denzel Dumfries opmaken voor zijn tweede Champions League-finale in drie jaar tijd. Woensdagavond knokte Inter zich in een waanzinnig tweeluik met Barcelona naar de eindstrijd (7-6) over twee wedstrijden. Het leverde fraaie plaatjes op van De Vrij met zijn familie.

Sprankje hoop

Het was een discutabele penalty, maar nog discutabeler was de aanloop van Vitinha. Het zorgde voor een erg slappe penalty, die gemakkelijk gepakt kon worden. Arsenal hoopte wat hoop te putten uit deze opsteker. Een doffe dreun was de goal van Hakimi. Drie minuten na de gestopte pingel, scoorde hij alsnog de 2-0 in Parijs. In de zestien kreeg hij de bal voor zijn voeten, die krulde hij vervolgens keurig langs de Arsenal-verdediger in de verre hoek. Saka deed vier minuten later wat terug namens Arsenal: 2-1. De aanvaller kreeg nog een grote kans op de gelijkmaker, maar hij schoot over het lege doel.

