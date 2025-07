Chelsea heeft na een spannende kwartfinale tegen Palmeiras de halve eindstrijd bereikt op het WK van clubs. Er gebeurde veel in de strijd tussen de Braziliaanse en Engelse topclub.

De wedstrijd begon rommelig met veel foute passes aan beide kanten. Chelsea had in de 4e minuut al op voorsprong kunnen komen, maar Weverton redde knap op een schot van Palmer. De Londenaren bleven kansen creëren en de snelle combinaties verrasten de Palmeiras-verdediging regelmatig.

Landgenoten van overleden Dioga Jota zitten totaal stuk bij minuut stilte op WK voor clubs Bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten wordt voorafgaand aan de duels stilgestaan bij het overlijden van Diogo Jota. De Portugese aanvaller, van Liverpool, kwam in de nacht van woensdag op donderdag om het leven door een auto-ongeval. Zijn broer Andre Silva overleefde het ook niet.

In de 16e minuut zette Chalobah Palmer met een slimme pass vrij voor het doel. De Chelsea-ster rondde de kans bekwaam af met een geplaatst schot in de rechterbenedenhoek: 0-1.

De goal was een domper voor de Brazilianen. Chelsea speelde met veel vertrouwen en creëerde makkelijk kansen.

Kansen voor Palmeiras

Hoewel Palmeiras het spel geleidelijk aan naar de helft van Chelsea verplaatste, behielden de Londenaren de controle. In de 34e minuut vond Palmer de vrijstaande Nkunku, maar de Fransman schoot over.

Palmeiras begon de tweede helft met een duidelijk offensievere instelling. In de 53e minuut liet Estêvão met een wereldgoal zien waarom Chelsea 34 miljoen euro voor hem betaalde. De jongeling ontving een pass van Richard Ríos en verraste Robert Sánchez met een schot vanuit een moeilijke hoek, via de lat: 1-1.

Bondscoach Andries Jonker schiet uit zijn slof na 'poppenkast': 'Je zet mijn speelsters te kakken' Bondscoach Andries Jonker is flink uit de slof geschoten, toen het woord 'poppenkast' viel op de persconferentie in aanloop naar het eerste EK-duel tegen Wales. Na zijn recente uitlatingen over twijfels over zijn baan, in aanloop naar het toernooi, kreeg Jonker flink wat verwijten, maar daar herkende de 62-jarige trainer zich totaal niet in. "Ik ben er heilig van overtuigd dat ik hier mijn voordeel uit kan halen", zegt Jonker.

Eigen goal

In de 77e minuut werd Madueke net buiten de zestien neergehaald. Palmer nam de vrije trap, maar schoot in de muur. Chelsea bleef aandringen. Enzo Fernández testte Weverton, maar de bal werd tot corner verwerkt. Na de corner kwam de bal via een Palmeiras-verdediger en Weverton in eigen doel: 1-2.

Palmeiras had direct kunnen antwoorden, maar Paulinho schoot net naast, nadat hij zich knap had vrijgespeeld in het Chelsea-strafschopgebied. In de slotminuten hield Chelsea de bal in de ploeg en Palmeiras raakte gefrustreerd. De Brazilianen maakten een paar overtredingen, waardoor ze kostbare tijd verloren.

Yolanthe Cabau heeft ex Wesley Sneijder op bezoek: 'Je kan beter in Nederland zitten dan hier' Yolanthe Cabau is op allerlei fronten actief. De ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder is ondernemer, model, actrice, influencer en komt ook op voor mensenrechten (Free a Girl). Ze is verhuisd naar Los Angeles, maar verlangt zo af en toe terug naar Nederland.

Uiteindelijk boekte Chelsea een verdiende overwinning en speelt nu tegen Fluminense, wederom een Braziliaanse club, voor een plek in de finale.

Halve finale

Vorig jaar stonden beide teams tegenover elkaar in de finale van dit toernooi. Toen won Chelsea na verlenging met 2-1 en pakte de titel. De winnaar van vandaag treft Fluminense in de halve finale. Fluminense won eerder met 2-1 van Al-Hilal.