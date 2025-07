Bondscoach Andries Jonker is flink uit de slof geschoten, toen het woord 'poppenkast' viel op de persconferentie in aanloop naar het eerste EK-duel tegen Wales. Na zijn recente uitlatingen over twijfels over zijn baan, in aanloop naar het toernooi, kreeg Jonker flink wat verwijten, maar daar herkende de 62-jarige trainer zich totaal niet in. "Ik ben er heilig van overtuigd dat ik hier mijn voordeel uit kan halen", zegt Jonker.

Het is al zes maanden bekend dat Jonker's contract niet wordt verlengd door de KNVB en daar werd de afgelopen maanden nauwelijks over gerept, totdat de bondscoach twee dagen voor het eerste EK-duel een 'bommetje dropte'. "Ik heb er geen spijt van. De meesten kennen mij al wat langer, die weten dat hier een plan achter zit. Maak je niet druk, de spelersgroep trekt zich hier geen barst van aan. Dit doet helemaal niks en daar maak ik gebruik van", stelt Jonker.

'Voordeel uithalen'

De ervaren trainer, die na het EK vertrekt als trainer van de Oranje Leeuwinnen, weigert open kaart te spelen over het 'gemaakte plan'. "Dat ga ik bij de training eerst met de speelsters bespreken, maar het gaat alleen om het belang van het toernooi", verklapt Jonker. "Ik ben er heilig van overtuigd dat ik hier mijn voordeel uit kan halen en haal alles uit de kast om de speelsters door muren te laten gaan voor en met elkaar."

'Poppenkast'

Jonker wilde uiteindelijk alleen maar voetbalvragen, maar tóch kwam er nog een vraag over de situatie van de afgelopen dagen rondom zijn persoon. Toen een journalist 'denk je dat deze poppenkast nog gaat werken' vroeg, was de maat vol. "Wat jij een poppenkast noemt, is het dagelijkse werk van een trainer. Kom eens kijken en verdiep je er eens in. Iedere trainer probeert zijn team tot het bot te motiveren. Als jij je erin zou verdiepen, dan zou je kunnen zien hoe wij werken en dat zou het op geen enkele manier een poppenkast zijn", zegt Jonker fel.

"Je zet mijn speelsters te kakken. Zij werken al het hele jaar met ongelooflijke toewijding. Jij stelt dat het een poppenkast is, maar misschien ben jij dat wel", vervolgt Jonker zijn relaas. "Deze vrouwen gaan elke wedstrijd tot het gaatje. Samen hebben we bereikt dat jullie (de journalisten, red.) hier allemaal zijn. En de speelsters hebben het voor elkaar gekregen dat het Koninklijk Huis daarvoor naar Zwitserland komt... Als jij dat echt vindt, dan mag dat."

