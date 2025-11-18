Arjen Robben heeft zijn voetbalschoenen al heel wat jaartjes opgeborgen, maar op 41-jarige leeftijd maakt hij nog altijd naam in de sportwereld. Dit keer als padeller, waar hij sinds een aantal jaar aan verslaafd is. Zijn prestaties in padel halen zelfs het nieuws in Engeland.

Robben sprokkelde onlangs punten bij elkaar voor de mondiale padelladder. De voormalig international van het Nederlands elftal is de nummer 1973 van de wereld, op gepaste afstand van wereldtoppers Agustin Tapia en Arturo Coello (beiden 20200 punten). Robben pakte samen met zijn partner Werner Lootsma drie punten voor de wereldranglijst op een bronzen FIP-toernooi. Dat valt een beetje te vergelijken met het challengerniveau in tennis.

Tegenover Sportnieuws.nl sprak hij al over die prestatie. "We hebben de eerste puntjes op de internationale lijst binnen, die pakt niemand je meer af", glunderde hij. Ondanks het 6-1, 6-0 verlies wist Robben ook het nieuws te halen in Engeland.

Arjen Robben timmert aan de weg

'Maak kennis met de tweevoudig Premier League-winnaar die op 41-jarige leeftijd padel verovert, nadat hij vier jaar na zijn afscheid als voetballer prof werd', schrijft Daily Mail. 'Hij teisterde de verdediging van de tegenstander tijdens een illustere spelerscarrière en nu wil een van de beroemdste vleugelspelers in het voetbal een andere sport veroveren.'

Ze halen ook het begin van Robbens padelcarrière aan. Die begon toen hij nog bij Bayern München speelde. "Ik speelde drie keer per week toen ik in Duitsland was", citeren ze de buitenspeler.

Zelf wil Robben niet zo ver gaan om hemzelf prof te noemen. "Ik was allang blij en vond het leuk dat ik mee mocht doen", vertelde hij tegenover deze site over zijn deelname aan het padeltoernooi. "Dat we in de kwalificatie een rondje hadden gewonnen en we in het hoofdschema kwamen. Ik zei daar ook al: je moet jezelf niet te serieus nemen. Ik vind 'profdebuut' dan ook wel heel veel van het goede."

Opvallende statistiek over Robben

Robben is de nummer 177 van Nederland als het gaat om padel. Internationaal staat hij dus een stuk lager, maar daar staat hij wel tussen de profs. Opmerkelijk genoeg is het verschil tussen Robben en de nummer 5 van de wereld Franco Stupaczuk kleiner, dan het verschil tussen Stupa en de nummers 1. Robben staat namelijk 8832 punten achter de Argentijn, die op zijn beurt 11.365 punten achter Tapia en Coello staat.