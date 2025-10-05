Wesley Sneijder deed zondag samen met zijn broer Rodney mee aan de Singelloop in Utrecht. De oud-topvoetballers renden tien kilometer door hun eigen stad.

Wesley, die recordinternational is van het Nederlands elftal met 134 interlands, verloor zijn fitheid snel na het beëindigen van zijn voetbalcarrière. Sneijder probeert dat nu terug te vinden, ook door samen met Wim Kieft en Royston Drenthe mee te doen aan het tv-programma Nog Eén Keer Fit.

De gebroeders Sneijder werden gefilmd door de organisatie toen zij over de streep kwamen. Op Instagram volgde daar een ludieke reactie op. Zij kwamen net voor een hardloper over de finish die een FC Barcelona-shirt van Frenkie de Jong droeg. 'Hij was wel sneller dan Frenkie de Jong, zag ik', schrijft iemand met een knipoog.

De tijd van Wesley en Rodney

De oud-middenvelder van onder andere Ajax, Real Madrid en Inter rende samen met zijn broer Rodney een tijd van één uur en drie minuten. Rodney vond zichzelf terug in het hardlopen, nadat hij zichzelf verloren had na het overlijden van zijn moeder in 2023. Toen zijn vader in 2025 ook overleed, besloot hij het rouwproces anders aan te gaan.

In mei van dit jaar rende hij een marathon voor KWF Kankerbestrijding, de ziekte waar zijn beide ouders aan overleden. "Mijn eerste run, en zeker niet mijn laatste. Hardlopen is voor mij echt een vorm van medicijn geworden", schreef hij destijds op Instagram.

Paniekaanvallen

"Na het overlijden van mijn moeder raakte ik volledig de weg kwijt. Ik trok me terug, sloot me af van de wereld, en zocht afleiding in dingen die me uiteindelijk alleen maar verder omlaag trokken: drank, gokken… alles om maar even niet te voelen", doet de oud-voetballer van onder andere Ajax en FC Utrecht zijn verhaal. "De paniekaanvallen kwamen terug, iets wat ik jaren geleden ook heb meegemaakt."

Daarna kreeg Rodney weer een enorme klap te verwerken. "Precies zes maanden later, kregen we het nieuws dat mijn vader ziek was. Op dat moment ging er een knop om. Mijn lichaam, mijn geest, alles schakelde over op vechtmodus."