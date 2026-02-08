De meegereisde fans van Ajax zijn helemaal klaar met hoe het nu met Ajax gaat. In Alkmaar kijken ze opnieuw tegen een achterstand op, maar wat nog meer zorgen baart is dat de tweede helft opnieuw een drama is ten opzichte van de eerste helft. "Wij willen Ajax zien", klinkt het vanuit het uitvak.

Het publiek in het uitvak is helemaal klaar met het huidige Ajax. Er wordt terugverlangd naar de tijden dat het nog wél goed ging bij Ajax. Nu is het al tijden kommer en kwijl en ontbreekt iedere vorm van bravoure bij de club uit Amsterdam. Ook tegen AZ is het weer lafjes, na een goede start.

Dramatische tweede helft van Ajax

Daar zijn de Amsterdammers nu wel klaar mee. Tegen Excelsior werd er vorige week nog een 2-0 voorsprong weggegeven en in Alkmaar zagen ze Ajax na rust opnieuw instorten, dit keer hadden ze alleen zelf nog niet gescoord. Sinds de goal van Wouter Goes in de 51e minuut is Ajax het helemaal kwijt.

Na weer een aanval van AZ waren de mensen in het uitvak er klaar meee: "Wij willen Ajax zien", scandeerden ze luid. De ploeg van Fred Grim weet maar geen kansen te creëren en dat irriteert de fans, want ze zien de concurrentie uitlopen. Feyenoord won eerder deze middag in Utrecht, waardoor zij weer tweede staan. Bij verlies staat Ajax op een teleurstellende vierde plaats met 4 punten afstand van de Rotterdammers.

Passieve houding Grim

De Champions Leagueplek is het enige waar de Ajacieden nog voor spelen, waardoor de fans eisen dat de spelers op het veld ook alles op alles zetten voor die positie op de ranglijst. Op sociale media heerst ook grote onvrede over het wisselbeleid van Grim. Hij zou veel te lang wachten wat om te draaien in Alkmaar, waardoor het wegpoetsen van de 1-0 achterstand steeds moeilijker wordt.

